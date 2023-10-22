فريق (إكسبو 965) للمعارض التراثية الحرفية والمبدعين الكويتيين يفتتح معرضه السنوي الخامس

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 10 (كونا) -- افتتح فريق (إكسبو 965) للمعارض التراثية الحرفية والمبدعين الكويتيين اليوم الأحد معرضه السنوي الخامس ويستمر حتى 26 الجاري في صالة أحمد العدواني للفنون في ضاحية عبد الله السالم.
وقال مؤسس الفريق محمد كمال في كلمته إن هذا المعرض يأتي برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبد الرحمن المطيري ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم الاستاد.
وبين كمال أن المعرض تتخلله العديد من الأنشطة والملتقيات المصاحبة على فترتين صباحية من الساعة 30ر8 صباحا حتى 30ر12 ظهرا ومسائية من 30ر4 حتى 10 مساء.
بدوره أكد وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبد الله مشعل الصباح في كلمته حرص دولة الكويت على دعم ورعاية أبنائها الشباب وتنمية طاقاتهم وإمكاناتهم باعتبارهم مستقبل البلاد وثروتها الحقيقية مضيفا أنه "إيمانا منا بأن الأوطان تبنى بسواعد أبنائها لذا فإن دعم ورعاية هؤلاء المبدعين واجب وطني".
وأضاف الشيخ الدكتور عبد الله مشعل الصباح أن تواجد وزارة الدفاع اليوم في هذا المعرض يأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة والتي تعمل على بناء الإنسان وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على رعايته وتشجيعه على الإبداع والابتكار.
وبين أن دعم ورعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لفريق معرض (إكسبو 965) يؤكد حرصه على دعم الموروث التراثي والثقافي والشعبي للبلاد وإبراز دوره الحضاري والثقافي ومواهب أبنائه بهدف تنوير الجيل الجديد وبيان كيفية المحافظة على تراث الآباء والأجداد وتشجيع المبدعين الكويتيين على التميز والابتكار بما يتوافق مع رؤية الكويت المستقبلية.
وثمن جهود أبناء الكويت المخلصين أعضاء الفريق مقدرا التزامهم ورسالتهم في نقل الصورة الحقيقية لأهل الكويت الذين عملوا بكل جد ليحافظوا على التراث الكويتي العريق.
وشمل اليوم الأول افتتاح المعرض والملتقى الشبابي الثالث للتراث والحرف اليدوية الذي يقام على مدى يومين تحت عنوان (الاستدامة في التراث والصناعات اليدوية في الكويت بين الأصالة والتجديد) وتكريم الرعاة وعدد من الشخصيات الإعلامية والمؤثرة من قبل مؤسس الفريق ووكيل وزارة الدفاع ووكيل وزارة الإعلام.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول محاضرات متنوعة منها (دور الفرق التطوعية في الحفاظ على التراث الكويتي ونشره) و(اللهجة الكويتية بين الأصالة الحداثة).
وأقيمت في الفترة الصباحية أيضا ورش عمل متعددة منها (قوالب المجوهرات) و(تطبيق ألوان المينا الحرارية على صفائح النحاس الأحمر) وفي الفترة المسائية أقيمت محاضرة بعنوان (دور الهيئة العامة للشباب في رعاية الشباب).
ويواصل المعرض فعالياته في اليوم الثاني بمحاضرات بعناوين (الصناعات الحرفية في قلب الإبداع الصناعي) و(قبسات من تاريخ الكويت) و(صور من تاريخ الكويت) و (دور التدريب في إنجاز المشاريع الشبابية) و(توظيف التراث الكويتي والحرف اليدوية في مشاريع تنموية).
أما ورش اليوم الثاني ستشمل (صناعة الألعاب التراثية الكويتية القديمة) و(أسس ومهارات خراطة المسابيح) .
ويتضمن اليوم الثالث الملتقى الثالث لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين والأيتام وملتقى مديري المناطق التعليمية والموجهين أما اليوم الرابع فيعقد للفرق التطوعية المنجزة وملتقى رؤساء الفرق الشعبية فيما تتضمن فعاليات اليوم الخامس والأخير (الملتقى الخليجي الرابع للتراث والحرف اليدوية).
يذكر أن فريق (إكسبو 965) تأسس في 7 مارس 2016 بهدف المحافظة على التراث الكويتي المادي وغير المادي ورعاية ممارسي الحرف اليدوية التقليدية وتشجيع المبدعين الكويتيين ويعتبر أول فريق تطوعي في مجال تخصصه على مستوى الكويت والعالم العربي وشارك في معارض محلية ودولية. (النهاية)
ش ه د / م ص ع
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