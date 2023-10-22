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فريق (إكسبو 965) للمعارض التراثية الحرفية والمبدعين الكويتيين يفتتح معرضه السنوي الخامس

10/22/2023 11:28:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 10 (كونا) -- افتتح فريق (إكسبو 965) للمعارض التراثية الحرفية والمبدعين الكويتيين اليوم الأحد معرضه السنوي الخامس ويستمر حتى 26 الجاري في صالة أحمد العدواني للفنون في ضاحية عبد الله السالم.
وقال مؤسس الفريق محمد كمال في كلمته إن هذا المعرض يأتي برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبد الرحمن المطيري ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم الاستاد.
وبين كمال أن المعرض تتخلله العديد من الأنشطة والملتقيات المصاحبة على فترتين صباحية من الساعة 30ر8 صباحا حتى 30ر12 ظهرا ومسائية من 30ر4 حتى 10 مساء.
بدوره أكد وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبد الله مشعل الصباح في كلمته حرص دولة الكويت على دعم ورعاية أبنائها الشباب وتنمية طاقاتهم وإمكاناتهم باعتبارهم مستقبل البلاد وثروتها الحقيقية مضيفا أنه "إيمانا منا بأن الأوطان تبنى بسواعد أبنائها لذا فإن دعم ورعاية هؤلاء المبدعين واجب وطني".
وأضاف الشيخ الدكتور عبد الله مشعل الصباح أن تواجد وزارة الدفاع اليوم في هذا المعرض يأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة والتي تعمل على بناء الإنسان وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على رعايته وتشجيعه على الإبداع والابتكار.
وبين أن دعم ورعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لفريق معرض (إكسبو 965) يؤكد حرصه على دعم الموروث التراثي والثقافي والشعبي للبلاد وإبراز دوره الحضاري والثقافي ومواهب أبنائه بهدف تنوير الجيل الجديد وبيان كيفية المحافظة على تراث الآباء والأجداد وتشجيع المبدعين الكويتيين على التميز والابتكار بما يتوافق مع رؤية الكويت المستقبلية.
وثمن جهود أبناء الكويت المخلصين أعضاء الفريق مقدرا التزامهم ورسالتهم في نقل الصورة الحقيقية لأهل الكويت الذين عملوا بكل جد ليحافظوا على التراث الكويتي العريق.
وشمل اليوم الأول افتتاح المعرض والملتقى الشبابي الثالث للتراث والحرف اليدوية الذي يقام على مدى يومين تحت عنوان (الاستدامة في التراث والصناعات اليدوية في الكويت بين الأصالة والتجديد) وتكريم الرعاة وعدد من الشخصيات الإعلامية والمؤثرة من قبل مؤسس الفريق ووكيل وزارة الدفاع ووكيل وزارة الإعلام.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول محاضرات متنوعة منها (دور الفرق التطوعية في الحفاظ على التراث الكويتي ونشره) و(اللهجة الكويتية بين الأصالة الحداثة).
وأقيمت في الفترة الصباحية أيضا ورش عمل متعددة منها (قوالب المجوهرات) و(تطبيق ألوان المينا الحرارية على صفائح النحاس الأحمر) وفي الفترة المسائية أقيمت محاضرة بعنوان (دور الهيئة العامة للشباب في رعاية الشباب).
ويواصل المعرض فعالياته في اليوم الثاني بمحاضرات بعناوين (الصناعات الحرفية في قلب الإبداع الصناعي) و(قبسات من تاريخ الكويت) و(صور من تاريخ الكويت) و (دور التدريب في إنجاز المشاريع الشبابية) و(توظيف التراث الكويتي والحرف اليدوية في مشاريع تنموية).
أما ورش اليوم الثاني ستشمل (صناعة الألعاب التراثية الكويتية القديمة) و(أسس ومهارات خراطة المسابيح) .
ويتضمن اليوم الثالث الملتقى الثالث لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين والأيتام وملتقى مديري المناطق التعليمية والموجهين أما اليوم الرابع فيعقد للفرق التطوعية المنجزة وملتقى رؤساء الفرق الشعبية فيما تتضمن فعاليات اليوم الخامس والأخير (الملتقى الخليجي الرابع للتراث والحرف اليدوية).
يذكر أن فريق (إكسبو 965) تأسس في 7 مارس 2016 بهدف المحافظة على التراث الكويتي المادي وغير المادي ورعاية ممارسي الحرف اليدوية التقليدية وتشجيع المبدعين الكويتيين ويعتبر أول فريق تطوعي في مجال تخصصه على مستوى الكويت والعالم العربي وشارك في معارض محلية ودولية. (النهاية)

ش ه د / م ص ع


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