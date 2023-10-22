رئيس مجلس القيادة اليمني يثمن الاستجابة السعودية لدعم اليمن في مواجهة تأثيرات إعصار (تيج)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 22 - 10 (كونا) -- ثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الأحد استجابة المملكة العربية السعودية واستعدادها لتقديم كافة أشكال المساعدة والتدخلات الانسانية الطارئة لتخفيف الآثار المحتملة للاعصار المداري (تيج) الذي يمضي باتجاه محافظات شرق اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء في اجتماع موسع عقده العليمي بمحافظ (المهرة) محمد علي ياسر وقيادات المحافظة ووزير الأشغال والطرق سالم العبودي لتنسيق جهود السلطات المحلية والحكومية في مواجهة تداعيات الاعصار المداري الذي دخل فجر الأحد محافظة (أرخبيل سقطرى) ويواصل مساره باتجاه محافظتي (حضرموت) و(المهرة).
وشدد العليمي على أهمية مضاعفة الجهود والمسؤوليات المشتركة بين أجهزة الدولة والسلطات المحلية وكافة الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين لمواجهة آثار الإعصار المداري الذي من المتوقع أن يدخل المحافظة غدا الاثنين.
وأوضح أن زيارته لمحافظة (المهرة) في هذه الظروف الاستثنائية تأتي تأكيدا لموقف مجلس القيادة الرئاسي الداعم لجهود قيادة السلطة المحلية ومشاركة أبنائها كافة التحديات والتطلعات المنشودة في مختلف المجالات.
وبين إلى أن مجلس القيادة الرئاسي "رأى أن نكون مع أهلنا في محافظة (المهرة) و(حضرموت) و(سقطرى) في مواجهة الآثار المحتملة للمتغيرات المناخية التي عانت المحافظات الثلاث من موجاتها المدمرة على مدى السنوات الماضية.
وأشار إلى الأعباء الكبيرة للكوارث الطبيعية التي شهدها اليمن ليجعله في صدارة الدول المتأثرة بالمتغيرات المناخية رغم عدم مساهمته بأي انبعاثات على هذا الصعيد لافتا إلى أن ذلك يتطلب دعما دوليا مسؤولا للحد من تداعيات هذه الكوارث التي تؤدي إلى فقدان مئات الأرواح والممتلكات الزراعية سنويا.
ووجه الحكومة والسلطات المحلية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لفرق الطوارىء والدفاع المدني والاجهزة المعنية وإنشاء وتاهيل مراكز الارصاد والانذار المبكر وتعزيز دورها في تحسين الاستجابة الاستباقية للمتغيرات المناخية.
كان العليمي قد وصل في وقت سابق اليوم الأحد إلى مدينة (الغيضة) مركز محافظة (المهرة) الحدودية مع سلطنة عمان لدعم جهود السلطات المحلية في مواجهة التداعيات المحتملة للإعصار المداري (تيج) الذي يدخل محافظات اليمن الشرقية هذا الاسبوع.
وجددت هيئة الأرصاد الجوية اليمنية اليوم الأحد تحذير "الطوارئ" المرتفع باللون الأحمر من استمرار العاصفة الإعصارية العاتية (تيج) باتجاه سواحل محافظتي (حضرموت) و(المهرة) على البحر العربي شرقي اليمن واستمرار تأثيراتها على جزيرة (سقطرى) في المحيط الهندي التي مر مركز الإعصار على بعد تراوح بين 100 - 75 كيلومتر من شرقها وطالتها تأثيراته المباشرة دون أن تسجل حتى اللحظة أية خسائر بشرية. (النهاية)
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