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رئيس مجلس القيادة اليمني يثمن الاستجابة السعودية لدعم اليمن في مواجهة تأثيرات إعصار (تيج)

10/22/2023 11:28:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 22 - 10 (كونا) -- ثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الأحد استجابة المملكة العربية السعودية واستعدادها لتقديم كافة أشكال المساعدة والتدخلات الانسانية الطارئة لتخفيف الآثار المحتملة للاعصار المداري (تيج) الذي يمضي باتجاه محافظات شرق اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء في اجتماع موسع عقده العليمي بمحافظ (المهرة) محمد علي ياسر وقيادات المحافظة ووزير الأشغال والطرق سالم العبودي لتنسيق جهود السلطات المحلية والحكومية في مواجهة تداعيات الاعصار المداري الذي دخل فجر الأحد محافظة (أرخبيل سقطرى) ويواصل مساره باتجاه محافظتي (حضرموت) و(المهرة).
وشدد العليمي على أهمية مضاعفة الجهود والمسؤوليات المشتركة بين أجهزة الدولة والسلطات المحلية وكافة الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين لمواجهة آثار الإعصار المداري الذي من المتوقع أن يدخل المحافظة غدا الاثنين.
وأوضح أن زيارته لمحافظة (المهرة) في هذه الظروف الاستثنائية تأتي تأكيدا لموقف مجلس القيادة الرئاسي الداعم لجهود قيادة السلطة المحلية ومشاركة أبنائها كافة التحديات والتطلعات المنشودة في مختلف المجالات.
وبين إلى أن مجلس القيادة الرئاسي "رأى أن نكون مع أهلنا في محافظة (المهرة) و(حضرموت) و(سقطرى) في مواجهة الآثار المحتملة للمتغيرات المناخية التي عانت المحافظات الثلاث من موجاتها المدمرة على مدى السنوات الماضية.
وأشار إلى الأعباء الكبيرة للكوارث الطبيعية التي شهدها اليمن ليجعله في صدارة الدول المتأثرة بالمتغيرات المناخية رغم عدم مساهمته بأي انبعاثات على هذا الصعيد لافتا إلى أن ذلك يتطلب دعما دوليا مسؤولا للحد من تداعيات هذه الكوارث التي تؤدي إلى فقدان مئات الأرواح والممتلكات الزراعية سنويا.
ووجه الحكومة والسلطات المحلية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لفرق الطوارىء والدفاع المدني والاجهزة المعنية وإنشاء وتاهيل مراكز الارصاد والانذار المبكر وتعزيز دورها في تحسين الاستجابة الاستباقية للمتغيرات المناخية.
كان العليمي قد وصل في وقت سابق اليوم الأحد إلى مدينة (الغيضة) مركز محافظة (المهرة) الحدودية مع سلطنة عمان لدعم جهود السلطات المحلية في مواجهة التداعيات المحتملة للإعصار المداري (تيج) الذي يدخل محافظات اليمن الشرقية هذا الاسبوع.
وجددت هيئة الأرصاد الجوية اليمنية اليوم الأحد تحذير "الطوارئ" المرتفع باللون الأحمر من استمرار العاصفة الإعصارية العاتية (تيج) باتجاه سواحل محافظتي (حضرموت) و(المهرة) على البحر العربي شرقي اليمن واستمرار تأثيراتها على جزيرة (سقطرى) في المحيط الهندي التي مر مركز الإعصار على بعد تراوح بين 100 - 75 كيلومتر من شرقها وطالتها تأثيراته المباشرة دون أن تسجل حتى اللحظة أية خسائر بشرية. (النهاية)

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