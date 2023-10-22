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الرئيس الصيني يؤكد التزام بلاده بدعم سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه

10/22/2023 11:28:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 22 - 10 (كونا) -- أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ التزام بلاده كما بدعم سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي لأداء مهامه ولعب دور بناء في استعادة السلام والاستقرار في اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن ذلك جاء في رسالة وجهها الرئيس الصيني إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وتسلمها اليوم لدى استقباله القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن تشاو تشنغ.
وتناولت رسالة الرئيس الصيني العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
من جانبه أشاد العليمي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين اليمن والصين معربا عن ثقته بأن تشهد هذه العلاقات مزيدا من الازدهار والنماء خلال الفترة المقبلة.
وثمن الموقف الصيني الثابت قيادة وحكومة في مختلف المحافل الاقليمية والدولية بجانب الشعب اليمني وقيادته السياسية وتطلعاته لاستعادة مؤسسات الدولة والامن والاستقرار وإنهاء المعاناة الانسانية التي صنعتها ميليشيات الحوثي. (النهاية)

س ن ص



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