الرئيس الصيني يؤكد التزام بلاده بدعم سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 22 - 10 (كونا) -- أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ التزام بلاده كما بدعم سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي لأداء مهامه ولعب دور بناء في استعادة السلام والاستقرار في اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن ذلك جاء في رسالة وجهها الرئيس الصيني إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وتسلمها اليوم لدى استقباله القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن تشاو تشنغ.
وتناولت رسالة الرئيس الصيني العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
من جانبه أشاد العليمي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين اليمن والصين معربا عن ثقته بأن تشهد هذه العلاقات مزيدا من الازدهار والنماء خلال الفترة المقبلة.
وثمن الموقف الصيني الثابت قيادة وحكومة في مختلف المحافل الاقليمية والدولية بجانب الشعب اليمني وقيادته السياسية وتطلعاته لاستعادة مؤسسات الدولة والامن والاستقرار وإنهاء المعاناة الانسانية التي صنعتها ميليشيات الحوثي. (النهاية)
س ن ص
MENAFN22102023000071011013ID1107284464
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.