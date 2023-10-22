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مصر وهولندا: ضرورة تجنب اتساع رقعة التصعيد في غزة لخطورته على أمن المنطقة

10/22/2023 11:28:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 10 (كونا) -- اتفقت مصر وهولندا اليوم الأحد على ضرورة تجنب اتساع رقعة التصعيد في قطاع غزة لما يمثله ذلك من تهديد جسيم لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت الرئاسة المصرية في بيان لها أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من رئيس وزراء هولندا مارك روته بحثا خلاله تطورات الوضع في غزة.
وأشار السيسي وروته خلال الاتصال الى جسامة التبعات الانسانية على المدنيين جراء تصاعد العمليات العسكرية في غزة مؤكدين ضرورة ضمان انفاذ المساعدات الانسانية الى القطاع.
وأكد السيسي استمرار بلاده في مساعيها للدفع بالجهود الإقليمية والدولية نحو تبني مسار التهدئة ووقف التصعيد العسكري الذي ستكون له تبعات خطيرة للغاية على المنطقة.
وشدد مجددا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل منتظم وسريع للحد من المعاناة الإنسانية المتزايدة للشعب الفلسطيني في غزة.
من جانبه أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن التقدير للجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد والتي تكللت بتنظيم قمة (القاهرة للسلام) وبدء دخول المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة. (النهاية)

م م



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