مصر وهولندا: ضرورة تجنب اتساع رقعة التصعيد في غزة لخطورته على أمن المنطقة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 10 (كونا) -- اتفقت مصر وهولندا اليوم الأحد على ضرورة تجنب اتساع رقعة التصعيد في قطاع غزة لما يمثله ذلك من تهديد جسيم لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت الرئاسة المصرية في بيان لها أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من رئيس وزراء هولندا مارك روته بحثا خلاله تطورات الوضع في غزة.
وأشار السيسي وروته خلال الاتصال الى جسامة التبعات الانسانية على المدنيين جراء تصاعد العمليات العسكرية في غزة مؤكدين ضرورة ضمان انفاذ المساعدات الانسانية الى القطاع.
وأكد السيسي استمرار بلاده في مساعيها للدفع بالجهود الإقليمية والدولية نحو تبني مسار التهدئة ووقف التصعيد العسكري الذي ستكون له تبعات خطيرة للغاية على المنطقة.
وشدد مجددا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل منتظم وسريع للحد من المعاناة الإنسانية المتزايدة للشعب الفلسطيني في غزة.
من جانبه أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن التقدير للجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد والتي تكللت بتنظيم قمة (القاهرة للسلام) وبدء دخول المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة. (النهاية)
م م
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