الولايات المتحدة تنصح مواطنيها بعدم السفر الى العراق وتجلي موظفيها غير الاساسيين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 10 (كونا) -- نصحت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى العراق بعد الهجمات التي تعرضت لها القوات الامريكية في المنطقة مؤخرا.
ودعت الوزارة في صفحة نصائح السفر التابعة لها المواطنين الامريكيين إلى عدم السفر إلى العراق "بسبب الإرهاب والاختطاف والصراع المسلح والاضطرابات المدنية والقدرة المحدودة للبعثة في العراق على تقديم الدعم للمواطنين الأمريكيين".
كما أعلنت الخارجية الامريكية إجلاء موظفي السفارة في بغداد والقنصلية في أربيل غير الأساسيين وأفراد أسرهم "بسبب التهديدات الأمنية المتزايدة ضد موظفي الحكومة الأمريكية ومصالحها".
يذكر ان وزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) اعلنت الليلة الماضية انها سترسل منظومة دفاع جوي من طراز (ثاد) وكتائب إضافية من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية (باتريوت) إلى الشرق الأوسط ردا على الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية في المنطقة.
وتعرضت قاعدة "عين الأسد" الجوية التي تضم قوات أمريكية ودولية أخرى غرب العراق إلى هجوم جديد بصواريخ كاتيوشا اليوم وذلك بعد يومين من تعرض القاعدة نفسها لهجوم بطائرة مسيرة واحدة على الاقل دون تسجيل سقوط ضحايا او اضرار.(النهاية)
ا م م
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