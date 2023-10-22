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الولايات المتحدة تنصح مواطنيها بعدم السفر الى العراق وتجلي موظفيها غير الاساسيين

10/22/2023 11:28:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 10 (كونا) -- نصحت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى العراق بعد الهجمات التي تعرضت لها القوات الامريكية في المنطقة مؤخرا.
ودعت الوزارة في صفحة نصائح السفر التابعة لها المواطنين الامريكيين إلى عدم السفر إلى العراق "بسبب الإرهاب والاختطاف والصراع المسلح والاضطرابات المدنية والقدرة المحدودة للبعثة في العراق على تقديم الدعم للمواطنين الأمريكيين".
كما أعلنت الخارجية الامريكية إجلاء موظفي السفارة في بغداد والقنصلية في أربيل غير الأساسيين وأفراد أسرهم "بسبب التهديدات الأمنية المتزايدة ضد موظفي الحكومة الأمريكية ومصالحها".
يذكر ان وزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) اعلنت الليلة الماضية انها سترسل منظومة دفاع جوي من طراز (ثاد) وكتائب إضافية من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية (باتريوت) إلى الشرق الأوسط ردا على الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية في المنطقة.
وتعرضت قاعدة "عين الأسد" الجوية التي تضم قوات أمريكية ودولية أخرى غرب العراق إلى هجوم جديد بصواريخ كاتيوشا اليوم وذلك بعد يومين من تعرض القاعدة نفسها لهجوم بطائرة مسيرة واحدة على الاقل دون تسجيل سقوط ضحايا او اضرار.(النهاية)
ا م م




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