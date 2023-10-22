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المنسق الأممي للاغاثة يدعو لزيادة قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة

10/22/2023 11:28:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 22 - 10 (كونا) -- دعا منسق الأمم المتحدة للاغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث اليوم الأحد إلى زيادة إيصال قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مشيرا إلى أن المساعدات التي دخلت حتى الآن ليست سوى "بارقة أمل صغيرة".
وقال غريفيث في تدوينة بحسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا ) "هذه بارقة أمل صغيرة أخرى لملايين الناس الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية لكنهم يحتاجون المزيد".
وأعرب المسؤول الأممي عن امتنانه خصوصا لعمال الإغاثة من الجانب الفلسطيني الذين هبوا على الفور للعمل من أجل تفريغ الإمدادات رغم المخاطر التي تواجههم واصفا إياهم بأنهم "أبطال حقيقيون ويحتاجون الحماية هم الآخرون".
واليوم أعلن الهلال الأحمر المصري عن توجه دفعة ثانية من قوافل المساعدات تشمل 15 شاحنة محملة بكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة.
وصباح أمس دخلت أولى قوافل الإغاثة عبر معبر رفح إلى غزة في بادرة لثمار جهود ولقاءات واتصالات مصرية ودولية لفتح المعبر وتقديم المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة منذ السابع من أكتوبر الحالي. (النهاية)


ع س ت / ه س ص



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