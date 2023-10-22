المنسق الأممي للاغاثة يدعو لزيادة قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 22 - 10 (كونا) -- دعا منسق الأمم المتحدة للاغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث اليوم الأحد إلى زيادة إيصال قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مشيرا إلى أن المساعدات التي دخلت حتى الآن ليست سوى "بارقة أمل صغيرة".
وقال غريفيث في تدوينة بحسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا ) "هذه بارقة أمل صغيرة أخرى لملايين الناس الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية لكنهم يحتاجون المزيد".
وأعرب المسؤول الأممي عن امتنانه خصوصا لعمال الإغاثة من الجانب الفلسطيني الذين هبوا على الفور للعمل من أجل تفريغ الإمدادات رغم المخاطر التي تواجههم واصفا إياهم بأنهم "أبطال حقيقيون ويحتاجون الحماية هم الآخرون".
واليوم أعلن الهلال الأحمر المصري عن توجه دفعة ثانية من قوافل المساعدات تشمل 15 شاحنة محملة بكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة.
وصباح أمس دخلت أولى قوافل الإغاثة عبر معبر رفح إلى غزة في بادرة لثمار جهود ولقاءات واتصالات مصرية ودولية لفتح المعبر وتقديم المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة منذ السابع من أكتوبر الحالي. (النهاية)
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