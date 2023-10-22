موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - المدير العام للجهاز المركزي للتكنولوجيا والمعلومات بالتكليف الدكتور عمار الحسيني يؤكد أن تطوير المنظومة الالكترونية في الكويت من ضمن أوليات تطوير الخدمات الالكترونية من خلال استراتيجية التحول الرقمي.

الكويت - فريق "إكسبو 965" للمعارض التراثية الحرفية والمبدعين الكويتيين يفتتح معرضه السنوي الخامس الذي يستمر حتى 26 من أكتوبر الجاري في صالة أحمد العدواني للفنون في ضاحية عبد الله السالم.

القاهرة - عضو وفد الديوان الوطني لحقوق الانسان سارة الربيعان تؤكد لوكالة كونا أن تجربة الكويت في معالجة الفاقد التعليمي بعد جائحة (كوفيد 19) كانت محل اشادة في منتدى الحوار الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لمستقبل التعليم وحقوق الانسان الذي عقد بالقاهرة أخيرا بمشاركة ممثلين عن منظمات عربية ودولية معنية بحقوق الانسان.

القاهرة - الهلال الأحمر المصري يعلن توجه دفعة ثانية من قوافل المساعدات تشمل 15 شاحنة تحمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الانسانية والغذائية الى قطاع غزة.

رام الله - شهيدان وثلاثة مصابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس ما يرفع شهداء الضفة الغربية إلى 93 شهيدا منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة في السابع من أكتوبر الجاري.

الرياض - وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يعربون عن أسفهم لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد قرار متوافق عليه يضع حدا للتداعيات والانتهاكات الخطرة للأوضاع في غزة. (النهاية) ه س ص