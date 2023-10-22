موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - المدير العام للجهاز المركزي للتكنولوجيا والمعلومات بالتكليف الدكتور عمار الحسيني يؤكد أن تطوير المنظومة الالكترونية في الكويت من ضمن أوليات تطوير الخدمات الالكترونية من خلال استراتيجية التحول الرقمي.
الكويت - فريق "إكسبو 965" للمعارض التراثية الحرفية والمبدعين الكويتيين يفتتح معرضه السنوي الخامس الذي يستمر حتى 26 من أكتوبر الجاري في صالة أحمد العدواني للفنون في ضاحية عبد الله السالم.
القاهرة - عضو وفد الديوان الوطني لحقوق الانسان سارة الربيعان تؤكد لوكالة كونا أن تجربة الكويت في معالجة الفاقد التعليمي بعد جائحة (كوفيد 19) كانت محل اشادة في منتدى الحوار الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لمستقبل التعليم وحقوق الانسان الذي عقد بالقاهرة أخيرا بمشاركة ممثلين عن منظمات عربية ودولية معنية بحقوق الانسان.
القاهرة - الهلال الأحمر المصري يعلن توجه دفعة ثانية من قوافل المساعدات تشمل 15 شاحنة تحمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الانسانية والغذائية الى قطاع غزة.
رام الله - شهيدان وثلاثة مصابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس ما يرفع شهداء الضفة الغربية إلى 93 شهيدا منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة في السابع من أكتوبر الجاري.
الرياض - وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يعربون عن أسفهم لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد قرار متوافق عليه يضع حدا للتداعيات والانتهاكات الخطرة للأوضاع في غزة. (النهاية) ه س ص
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