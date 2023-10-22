أجواء معتدلة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة الاسبوع الحالي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الأول (بترا)-تكون الأجواء اليوم الاثنين، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهورالغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شرق وجنوب شرق المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل في ساعات ما بعد الظهر هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق الباديةً.

وتبقى الأجواء الأربعاء، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب التقرير، تكون الأجواء الخميس، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 29 - 17 درجات مئوية، وفي غرب عمان 27 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 16 وفي مرتفعات الشراة 27 - 14، وفي مناطق البادية 32 - 18، وفي مناطق السهول 30 - 17، وفي الأغوار الشمالية 36 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 24، وفي البحر الميت 35 - 23، وفي خليج العقبة 35 - 22 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

23/10/2023 06:23:36

