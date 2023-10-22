3 ميداليات ذهبية للأردن في بطولة قطر للتايكواندو

3 ميداليات ذهبية للأردن في بطولة قطر للتايكواندو
التاريخ
10/22/2023 11:28:02 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
22 تشرين الأول (بترا)- أحرز المنتخب الوطني للتايكواندو، مساء اليوم الأحد، 3 ميداليات ذهبية في بطولة قطر الدولية.
وجاءت الميداليات عن طريق اللاعبين صالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني.
--(بترا)
خ خ/أز/ هـ ح
23/10/2023 00:13:12
MENAFN22102023000117011021ID1107284458
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