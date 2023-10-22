مسرحية الساعة التاسعة تمثل الكويت فى مهرجان الدن بعمان

MENAFN - Youm7) أعلن رئيس مجلس إدارة فرقة المسرح الكويتي، الفنان أحمد السلمان أن مسرحية "الساعة التاسعة" لفرقة المسرح الكويتي ستمثل دولة الكويت في مهرجان الدن المسرحي الدولي .

وأشار السلمان إلى أن المسرحية كانت قد قدمتها فرقة المسرح الكويتي في مهرجان المسرح المحلي وحصدت الكثير من النجاح والاهتمام النقدي الواسع، والمسرحية من تأليف الكاتبة المتميزة مريم نصير وإخراج الفنان بدر الشعيبي وبطولة عدد مرموق من الكوادر المسرحية من بينهم الفنانة أحلام حسن والفنان عبدالعزيز بهبهاني وميثم الحسيني وعبدالرحمن الفهد وعدد آخر من الفنانين كما يتكون الفريق الفني للمسرحية من مجموعة متميزة من الكوادر الفنية التي تمثيل جيل الرهان بالنسبة لفرقة المسرح الكويتي ومنهم أحمد أبل وهاني الهزاع وموسي كاظم وعبدالله النصار (مصمم الإضاءة) وساره العبدالله (مصممة الديكور والأزياء) بالإضافة إلى حمد العروج للمؤثرات الصوتية والموسيقية .

وقال رئيس مجلس إدارة فرقة المسرح الكويتي إلى أنه يشيد بالدعم الإيجابي الذى قدمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وأيضًا بالدعم الإعلامي من قبل أجهزة الإعلام والصحافة،

كما ثمن الدعم الكريمة لفرقة مسرح الدن وبارك لهم النقلة الكبرى التي يحضر لها المهرجان الذى تأتى دورته الجديدة بمشاركات دولية رفيعة المستوى ترسخ مكانة سلطنة عمان والمسرح العماني وتحويل مهرجان الدن الي موعد استثنائي ومنصة لخلق حوار عربي – دولي مشترك على الصعيد المسرحي والثقافي . متوقعا المزيد من النجاحات لهذا العرس المسرحي الهام .

وأشاد الفنان أحمد السلمان بالدعم الذى قدمه مجلس إدارة فرقة المسرح الكويتي وأيضًا أعضاء الجمعية العمومية للفرقة من اجل مواصلة دروب العطاء المتميز الذى جبلت عليه فرقة المسرح الكويتي والتي تمتلك تاريخا ومسيرة عامرة بالإنجازات المسرحية على مدي اكثر من نصف قرن من الزمان .

وفي ختام تصريحه ثمن

رئيس مجلس ادارة فرقة المسرح الكويتي الفنان احمد السلمان الجهود الابداعية الرفيعة المستوى التي قدمها الفنان المخرج بدر الشعيبي وتعاونه السخي مع فرقته فرقة المسرح الكويتي وهو ليس بالأمر المستغرب على مبدع شامل قدم الكثير لفرقة المسرح الكويتي وللحركة المسرحية في الكويت وأيضًا عطاءاته الفنية المتعددة التي ترسخه كواحد من أبرز نجوم جيله.