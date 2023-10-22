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هل تقبل حنان مطاوع بأن يترافع صدقى صخر عنها فى صوت وصورة؟

10/22/2023 11:27:58 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الحلقات الماضية من مسلسل "صوت وصورة " بطولة النجمة حنان مطاوع الذى يُعرض حالياً على قناة dmc، أحداثا مشوقة، حيث ذهب المحامى لطفى عبود "صدقى صخر" إلى رضوى "حنان مطاوع"
إلى محبسها حتى تقبل أن يتولى قضيتها التي اتُّهمت فيها ظلماً بقتل الطبيب عصام الصياد "مراد مكرم"، وأكد لها أنها ستحصل على البراءة إذا وكلته وسلمت نفسها له، فهل تقبل رضوى أن يترافع عنها صدقى صخر وتعطيه الثقة في الحلقات المقبلة؟



مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت،
باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.


مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.







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