شخصيات مؤثرة قدمها كمال أبو رية فى ذكرى ميلاده.. أبرزها قاسم أمين

MENAFN - Youm7) يحتفل اليوم الإثنين الفنان كمال أبو رية بعيد ميلاده الذى قدم عددًا من الأعمال الدرامية التي تركت بصمة كبيرة مع جمهوره، ولد عام 1962، وتخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1985، وفى ذكرى ميلاده نذكر عدد من المسلسلات والشخصيات المؤثرة التي شارك فيها في مشواره الفني منها:

شخصية أحمد رامي

مسلسل كوكب الشرق أم كلثوم الذي عرض في 1999، تناول حياة السيدة أم كلثوم بتفاصيل كثيرة كان من بينها علاقتها وتعاونها مع الشاعر أحمد رامي الذي كتب لها عدد من أغنياتها الخالدة، وقد قام كمال أبو رية بشخصية الشاعر أحمد رامي، وهو من

بطولة الفنانة صابرين، حسن حسني، من تأليف محفوظ عبد الرحمن، وإخراج انعام محمد علي.

شخصية قاسم أمين

يعرض المسلسل الأحداث التاريخية لحياة المفكر قاسم أمين الذي أسهم في مشروع النهضة الفكرية في النصف الأول من القرن العشرين عبر العديد من كتاباته مثل تحرير المرأة والمرأة الجديدة،فقد كان دومًا يحث على ضرورة خروج المرأة للمجتمع واحتكاكها به وممارسة دورها الحقيقي فيه

المسلسل بطولة أحمد خليل وتوفيق عيد الحميد ،ومن تأليف محمد السيد عيد واخراج إنعام محمد علي.

شخصية الخليفة محمد المهدي

في مسلسل " عصر الائمة " الذي عرض في 1998 ، وتناول سيرة بعض أئمة الفقه الاسلامي ، قدم كمال أبو رية شخصية الخليفة محمد المهدي ثالث خلفاء الدولة العباسة وعلاقته بالائمة في فترة ولايته ،بالاضافة للمشكلات السياسية التي سادت حكم العباسيين في ذلك الوقت .

المسلسل بطولة حمدي غيث وابراهيم يسري، وإخراج حسام الدين مصطفى.

شخصية علي مبارك

عن السيرة الذاتية لأحد الشخصيات صاحبة الدور الكبير في مسيرة النهضة التعليمية، قام كمال أبو رية ببطولة مسلسل "علي مبارك" الذي عرض في 2008، ألقى المسلسل الضوء علي الحياة الثقافية في مصر تحت الحكم الخديوي، ويبرز الإنجازات التي قام بها علي مبارك بعد عودته من بعثته لفرنسا، وشارك في بطولة المسلسل أحمد وفيق ، أحمد حلاوة، وأخرجه وفيق وجدي.



