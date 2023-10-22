سوسن بدر أم لـ خمسة أبناء في مسلسل حدوتة منسية

MENAFN - Youm7) تجسد الفنانة سوسن بدر ضمن أحداث مسلسل "حدوتة منسية" دور أم لخمسة أبناء منهم هشام إسماعيل وطارق صبري يدخل بينهم صراعات داخل العمل الذى يتم تصويره حاليًا ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة خارج السباق الرمضانى.

مسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين ومقرر عرضه قريباً.

كما تنتظر الفنانة سوسن بدر عرض فيلم "آل شنب" المقرر عرضه الأول في مهرجان الجونة السينمائى، الفيلم يشارك في بطولته كلا من ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

كما تعاقدت مؤخرًا سوسن بدر على المشاركة في بطولة فيلم "سارة

على" بطولة النجمان منة شلبى وأحمد داود، المقرر البدء في تصوير الفترة المقبلة، من إخراج هبة يسرى.