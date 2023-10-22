كيف تختارين مرطبا مناسبا للبشرة الدهنية؟ 5 نصائح ضعيها في اعتبارك

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- Youm7) عندما يتعلق الأمر بالبشرة الدهنية ، يعتقد البعض أنها لا تحتاج إلى ترطيب، ولكن هذا اعتقاد خاطئ، فعلى الرغم من أن البشرة الدهنية قد تنتج زيوتًا بشكل زائد، إلا أنها تحتاج للترطيب للحفاظ على صحتها ومظهرها الجميل، إذا كنتِ من أصحاب
البشرة الدهنية وتبحثين عن مرطب مناسب، فإليكِ بعض الأشياء التي يجب أن تضعيها في اعتبارك قبل الشراء وفقًا لموقع "ستايل كريز":
خفيف وغير دهني
يفضل اختيار مرطب يكون خفيفًا على البشرة ولا يسبب الشعور بالثقل أو الدهون الزائدة، ويمكن أن تحتوي تركيبة المرطب على مكونات مثل حمض الهيالورونيك والألو فيرا والجلسرين، والتي توفر الترطيب اللازم دون إثقال البشرة.
وقد تتسبب المرطبات الدهنية والزيوت الثقيلة في زيادة لمعان البشرة الدهنية واحتمالية انسداد المسام، لذا ابحثي عن مرطبات تحتوي على تركيبة خفيفة وغير دهنية، وتعزز توازن الزهم في البشرة.
بشرة
مكونات مهدئة ومضادة للالتهابات
قد تعاني البشرة الدهنية من مشاكل مثل حب الشباب والاحمرار والتهيج. اختاري مرطب يحتوي على مكونات مهدئة مثل الكاموميل واللافندر والشاي الأخضر، والتي تساعد على تهدئة البشرة وتقليل الالتهابات.
المرطبات غير الكوميدوغينية
تعني هذه المرطبات أنها لا تسد المسام ولا تزيد من ظهور حب الشباب. تحققي من تصنيف المرطب كـ "غير كوميدوغيني" على العبوة قبل الشراء.
يحتوي على حماية من الشمس
حماية البشرة من الشمس أمر ضروري بغض النظر عن نوع البشرة. اختاري مرطبًا يحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF) للحفاظ على صحة البشرة ومنع تلف الأشعة فوق البنفسجية.
اختبري المنتجات قبل الشراء
قد يكون من الأفضل أن تقومي بتجربة عينة من المرطب قبل شرائه بالكامل. قمي بوضع قليل من المنتج على جزء صغير من البشرة وانتظري لبضع ساعات لمعرفة كيفية تفاعل البشرة معه. إذا لاحظتِ أي تهيج أو زيادة في لمعان البشرة، فمن الأفضل أن تبحثي عن مرطب آخر.
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