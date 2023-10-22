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كيف تختارين مرطبا مناسبا للبشرة الدهنية؟ 5 نصائح ضعيها في اعتبارك

10/22/2023 11:27:55 PM
(MENAFN- Youm7) عندما يتعلق الأمر بالبشرة الدهنية ، يعتقد البعض أنها لا تحتاج إلى ترطيب، ولكن هذا اعتقاد خاطئ، فعلى الرغم من أن البشرة الدهنية قد تنتج زيوتًا بشكل زائد، إلا أنها تحتاج للترطيب للحفاظ على صحتها ومظهرها الجميل، إذا كنتِ من أصحاب
البشرة الدهنية وتبحثين عن مرطب مناسب، فإليكِ بعض الأشياء التي يجب أن تضعيها في اعتبارك قبل الشراء وفقًا لموقع "ستايل كريز":


خفيف وغير دهني


يفضل اختيار مرطب يكون خفيفًا على البشرة ولا يسبب الشعور بالثقل أو الدهون الزائدة، ويمكن أن تحتوي تركيبة المرطب على مكونات مثل حمض الهيالورونيك والألو فيرا والجلسرين، والتي توفر الترطيب اللازم دون إثقال البشرة.



وقد تتسبب المرطبات الدهنية والزيوت الثقيلة في زيادة لمعان البشرة الدهنية واحتمالية انسداد المسام، لذا ابحثي عن مرطبات تحتوي على تركيبة خفيفة وغير دهنية، وتعزز توازن الزهم في البشرة.




بشرة




مكونات مهدئة ومضادة للالتهابات


قد تعاني البشرة الدهنية من مشاكل مثل حب الشباب والاحمرار والتهيج. اختاري مرطب يحتوي على مكونات مهدئة مثل الكاموميل واللافندر والشاي الأخضر، والتي تساعد على تهدئة البشرة وتقليل الالتهابات.


المرطبات غير الكوميدوغينية



تعني هذه المرطبات أنها لا تسد المسام ولا تزيد من ظهور حب الشباب. تحققي من تصنيف المرطب كـ "غير كوميدوغيني" على العبوة قبل الشراء.


يحتوي على حماية من الشمس


حماية البشرة من الشمس أمر ضروري بغض النظر عن نوع البشرة. اختاري مرطبًا يحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF) للحفاظ على صحة البشرة ومنع تلف الأشعة فوق البنفسجية.


اختبري المنتجات قبل الشراء


قد يكون من الأفضل أن تقومي بتجربة عينة من المرطب قبل شرائه بالكامل. قمي بوضع قليل من المنتج على جزء صغير من البشرة وانتظري لبضع ساعات لمعرفة كيفية تفاعل البشرة معه. إذا لاحظتِ أي تهيج أو زيادة في لمعان البشرة، فمن الأفضل أن تبحثي عن مرطب آخر.














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