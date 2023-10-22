حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 23 أكتوبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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- Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج. ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالي:
برج الحمل.. حظك اليوم الإثنين 23 أكتوبر: تحتاج للراحة
برج الحمل من الأبراج الدبلوماسية، قيادي بالفطرة، متقلب المزاج ولكنه يستطيع السيطرة عليه لأقصى الحدود، حاد وحازم في قراراته، شجاع للغاية بتهور احياناً، غيور ولا يظهر غيرته بشكل واضح، معتد وواثق بنفسه جداً.
برج الحمل في حظك اليوم 23 أكتوبر
برج الحمل من الشخصيات القوية التي تنتظر الفرصة للوصول لهدفها باقصى سرعة، يظهر للعيان بانه هادئ الطباع ولكنه يخفي مشاعر قوية بداخله، حر يرفض اي إملاءات خارجية عليه وينفذ المطلوب منه بطريقته الخاصة.
مشاهير برج الحمل
ومن مشاهير برج الحمل الفنانة شيري عادل، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى
برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهني
أزمات عديدة من كل جانب تحتاج للتفكير فيها على حدا وعدم التسرع في اتخاذ اي قرارات من شأنها الإضرار بمصالحك أو اهدافك المستقبلية، حاول التماهي مع التيار الحالي قليلاً للوصول لما تبغاه.
برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفي
تقدم نسبي في علاقاتك العاطفية بشكل عام، يصحبها تصفية علاقات قديمة ليس لها أي قيمة فعلية في حياتك، بل تؤثر بالسلب عليك، استمر على هذا المسار فلا ينجح احد الا بمساعدة نفسه فقط.
برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحي
تحتاج للراحة الذهنية في الوقت الحالي ولكن لفترات قصيرة، فالاحداث متسارعة ولن يمكن تعويض الوقت، وأيضاً حاول التريض قليلاً لما له من تأثير إيجابي على تحسن النفسية والجانب البدني في الفترة الحالية والمقبلة.
برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
لا تيأس بل استمر بالسعي، الفاشلون فقط هم من ييأسون ويرحلون من منتصف الطريق، المستقبل عبارة عن حاضرك الحالي، الذي إن اتخذت فيه قرارات رشيدة سيكون في احسن صورة ممكنه، لك ولغيرك ايضاً.
برج الجوزاء.. حظك اليوم الإثنين 23 أكتوبر: تعويض خسائر
مولود برج الجوزاء تصرفاته مع الأخرين تثير الحيرة، قد تجده في بعض الأحيان إنسان متناقض يصعب على الأخرين فهمه أو التلاقي معه في نقطة معينة.
برج الجوزاء فى حظك اليوم 23 أكتوبر
مولود برج الجوزاء لديه الكثير من الإمكانيات التى تساعده على تعويض الخسائر التى قد يتعرض لها، قوي الشخصية منظم للغاية.
مشاهير برج الجوزاء
ومن مشاهير برج الجوزاء فاتن حمامة، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.
حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى
لديك الكثير من الإمكانيات التى تساعدك على تعويض الخسائر التى تعرضت لها الفترة الماضية فى مجال العمل، فقط احرص على ترتيب الأفكار وتنفيذها حسب الأولوية.
حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى
اجعل من الأحداث المتتالية شيء لين، حاول أن تجعل حب حياتك تعيش حياة هادئة، الضغوط النفسية بسبب مشكلات تافهة يجعل الحياة معقدة دون سبب، أنت تحتاج إلى تفكير عقلانى وقرار صائب.
حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحى
تشعر اليوم بحالة من الهدوء الذى ينتابك هذه الفترة وهذا الأمر جيد بالنسبة لك حيث يساعدك على تحسين وضعك الصحى، فلا تقلق.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أنك لا بد وأن تقترب من أصدقائك وتقوى العلاقات بينكم فهم يحتاجون إليك كما عودتهم وحاول تقديم المساعدة إليهم.
برج الأسد.. حظك اليوم الإثنين 23 أكتوبر: شفاء عاجل
مواليد
برج الأسد
يتمتعون بمجموعة مميزة من الصفات والمواصفات. يُعرف الأسد بأنه برج القوة والثقة، حيث يتميز المولودون في هذا البرج بشخصيات قوية وعزم قوي. وهم عادة متحمسون وطموحون لتحقيق النجاح في حياتهم.
برج الأسد في حظك اليوم 23 أكتوبر
ومولود برج الأسد شخص سخي ومتعاطف، ويحب مساعدة الآخرين. كما أن مواليد البرج غالبًا ما يكونوا ذوي شخصية قيادية ويتمتعون بقدرة على إلهام الآخرين وتحفيزهم.
مشاهير برج الأسد
ومن مشاهير برج الأسد الفنان رشدى أباظة، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهني
أنت تتميز بالصبر لكن حين تغضب تكون قاسي لا تفرق بين مكسب وخسارة، عليك الابتعاد عن الأجواء الممتلئة بالأحاديث الجانبية لأنها أول طريق المشكلات فى العمل.
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفي
قد تكون الجاذبية والفضول من أهم صفاتك، تحاول أن تتعامل مع جميع الأشخاص بطريقة واحدة وستجد قبول عند معظمهم، أنت طيب القلب هذه من الأسرار الكامنة فى جمال شخصيتك
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحي
قد تمر بوعكة صحية خفيفة ولكنها في طريقها إلى الشفاء بتناول الغذاء التكامل والأطعمة التى تساعد على تقوية المناعة كالغنية بفيتامين سى كالبرتقال والجوافة.
برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش فترة من الالتزام والصمت وتجنب المواقف المتعددة مع أشخاص لا تثق بهم، أنت خجول جدًا، حاول أن تتحلى بالجراءة التي تمنحك التعبير عن ما بداخلك .
برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 23 أكتوبر: القادم أفضل
مولود برج الميزان لا يتخذ قرارا بدون أن يدرس ويحلل كل جوانبه وأسبابه ونتائجه بدقة شديدة حتى أنه أحيانا يتنحى عن اتخاذ القرار لعدم وضوح نتائج أبحاثه، لذلك يعتبر صاحب هذا البرج من أفضل السياسيين الذين يخططون لمستقبل العالم السياسى والاقتصادى لمئة عام قادمة.
برج الميزان فى حظك اليوم اليوم 23 أكتوبر
لا يهتم مولود برج الميزان بمن يحاول إبعاده عن طريقه وهدفه، وهذه من أفضل صفاته التي يتمسك بها طوال حياته .
مشاهير برج الميزان
ومن مشاهير برج الميزان الكينج محمد منير، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى
تنكشف لك مؤامرة كانت تحاك ضدك فى الخفاء، تصرف وكأنك لم تعرف شيئًا حتى الآن، واستمتع بكذب الآخرين، من حولك وأنت تعرف تماماً ما هى الحقيقة.
برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى
الإعجاب بشخص ما دفعك للندم على فراق حبك القديم، والأن تبدأ فى المقارنة بين وضع الآن وزمان، اخرج من كل هذه المقارنات ولا تدع البحث عن شخص مثالى ينسيك المعنى الحقيقى للحب.
برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى
تتمنى لو يساعدك شخص ما فى التغلب على أزمتك الصحية، خاصة وأنها مشكلة نفسية أكبر منها بدنية، فتش عن وفاء الأصدقاء خاصة القدامى منهم.
برج الميزان توقعات علماء الفلك لمواليد الفترة المقبلة
يرى علماء الفلك والأبراج أن الانتصار على الأعداء قريب لا محالة، فقط عليك الانتظار قليلا وستنفتح جميع الحلقات التى كنت تظنها لا تفتح.
برج السرطان.. حظك اليوم الإثنين 23 أكتوبر: تحقق بنفسك
مولود برج السرطان يتميز بعدة صفات منها أنه مزاجى جداً بشكل لا يصدق، ويملك عاطفة جياشة ومشاعر مرهفة، ويحب الأهتمام دون حتى أن يطلب ذلك ممن حوله.
برج السرطان في حظك اليوم 23 أكتوبر مولود برج السرطان يتمتع بأنه يمتلك ذكاء حاد يجعله يفهم ما يحدث من حوله والشخصيات التى يتحدث معها، وقادر على التأقلم من الظروف التى يمر بها يتعامل معها بشكل سلس.
مشاهير برج السرطان
ومن مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبى
، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهني
لا تصدق كل ما يقال لك، وفكر قبل أن تسمع من أى شخص، حتى تتحقق بنفسك من كل شئ وتعرف من الصادق ومن الشخص المخادع، وأبتعد عن أى شخص يضرك فى العمل.
برج السرطان حظك اليوم
على الصعيد العاطفي
عليك أن تتعرف على شريك حياة جديد، فأنت فى حاجة أن تجد شخص يسمعك ويعرف ما الذى تفكر به، ويحتويك ويدعمك ويشعر بالأمان، ليجعلك سعيد طوال العمر.
برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحي
حاول أن تقلل من تناول الكافيين الذى تتناوله خلال ساعات اليوم، مع تناول طعام صحى يحتوى على الخضروات والفاكهة الطازجة، مع عدم الجلوس أمام الكمبيوتر لفترة طويلة.
برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
قابل الأصدقاء القدامى كل فترة لتجدد حياتك وتستعيد الذكريات السعيدة، مع المزيد من البهجة والطاقة الإيجابية، مع الحصول على إجازة لبعض الوقت للراحة والأستجمام.
برج الجدى.. حظك اليوم الإثنين 23 أكتوبر: لا تنتظر الفرصة
مولود برج الجدى يتميز بعدة صفات منها أنه يمتلك خفة دم واضحة، ولديه ثقة عالية بالنفس وقدرة كبيرة على تحقيق كل ما يريده، وكل أهدافه مهما كانت التحديات التى يمر بها.
برج الجدى في حظك اليوم 23 أكتوبر
مولود برج الجدى يتمتع بأنه له قلب من ذهب، ويعشق النظام والترتيب ولا يتقبل أى رأى بسبب شخصيته العنيدة التى ترى أنه طوال الوقت على صواب.
مشاهير برج الجدى
ومن مشاهير برج الجدى الفنانة جنات
، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهني
عليك أن تتحرك فى العمل بكل همة ونشاط، ولا تجلس منتظرا الفرصة أن تأتى لك، وكن قادرا على الحصول على كل ما تريده مهما كانت الظروف من حولك للتغلب عليها.
برج الجدى حظك اليوم
على الصعيد العاطفي
أهتم بشريك الحياة بالقدر الكبير الذى يجعله يرى الحب فى كل تصرفاتك، ولا تقلل من مشاعره الرومانسية، وتعامل معه بشكل ودود وحب ليرى شخصيتك الحقيقة الجميلة.
برج الجدى حظك اليوم على الصعيد الصحي
ابتعد عن التدخين الذى يضر صحتك ومارس الرياضة بشكل يومى فى الهواء الطلق النظيف، مع تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة الطازجة.
برج الجدى وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
ضع خطط طويلة الآجل لمشروعك وقيم مدى تقدمه وضع كل المعلومات التى لديك، لتعرف كم تحتاج من الوقت حتى تجنى من أرباح كبيرة لتشعر بالأستقرار المادى والمعنوى.
برج الحوت.. حظك اليوم الإثنين 23 أكتوبر: لا تقلل من قدراتك
مولود برج الحوت يتميز بعدة صفات منها أنه يمتلك مشاعر رقيقة مرهفة، ولديه أحساس جياش، ويتعامل مع كل الظروف التى يمر بها بشكل غير واقعى بعيد عن المنطق فى بعض الأحيان.
برج الحوت في حظك اليوم 23 أكتوبر
مولود برج الحوت يتمتع بأنه يمتلك خيال خصب عالى، وجاذبية كبيرة، ولباقة بشكل فطرى تمكنه من اكتساب الأصدقاء بسرعة كبيرة، لأنه لا يفكر بالأمور التافهة وعقله كبير.
مشاهير برج الحوت
ومن مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني
تقبل أى تغيير يحدث فى سياسة العمل، وطور من نفسك ومن قدراتك، لتكون قادر على تخطى الصعاب التى من حولك بكل سهولة لتصل لكل ما تريده، دون أى متاعب تذكر.
برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفي
لا تقاطع شريك الحياة طوال الوقت عندما يتحدث معك وأتركه يخرج كل ما فى قلبه وأعطيه الفرصة ليعبر عن نفسه، دون أن تقلل من
قدره، حتى يعلم أنه مهم لديك.
برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحي
حاول أن تنظم مواعيد نومك ولا تسهر لوقت متأخر من الليل، وتناول وجبة الإفطار قبل الخروج من المنزل فى الصباح، مع شرب الماء بكثرة لتشعر بالنشاط والصحة.
برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
اجتهد فى عملك، وأستشر الشخص الذى تثق فيه، ولا تقلل من قدراتك، فأنت قادر على تخطى كل تحديات، وتصل للوجهة التى تتمناها بفضل أصرارك وقوة عزيمتك.
برج الثور.. حظك اليوم الإثنين 23 أكتوبر: كن أكثر تعقلاً
مولود برج الثور يتميز بعدة صفات منها أنه ناجح في حياته العملية ومشهور بدرجة كبيرة، ولديه الأرادة على تحقيق أحلامه لتصبح حقيقة على أرض الواقع مهما كانت التحديات.
برج الثور في حظك اليوم 23 أكتوبر
مولود برج الثور يتمتع بأنه يمتلك ذكاء عالى ومميز، ويتعامل مع الأمور من حوله بشكل منطقى وسليم، ومن السهل الاعتماد عليه لقدرته الكبيرة على مساعدة الآخرين بدون تردد.
مشاهير برج الثور
ومن مشاهير برج الثور الفنانة أصالة، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني
عليك أن ترشد من نفقاتك خلال الفترة الحالية، وكن ذكيا ولا تشترى سوى الأشياء التى تحتاجها بالفعل، وسافر للخارج وأعمل لتجد الخبرات التى تحتاجها.
برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي انس أى علاقة عاطفية انتهت منذ سنوات وأصبحت ذكرى، عليك أن تكون أكثر تعقلاً، واختر شريك الحياة الذى يقدرك بحق، ويفهمك ولا يهتم بشئ سوى سعادتك. برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي
عليك أن تمارس رياضة الجرى لتنشط به جسمك وتستعيد رشاقتك المعهودة، وأحمل زجاجة الماء معك أينما ذهبت، مع تناول الطعام قليل الدسم ولا يحتوى على سعرات حرارية عالية.
برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
لديك نظرة ثاقبة للمستقبل، وحدس قوى يجعلك قادر على معرفة كيف تضع خطط سليمة للعمل الذى تقوم به مع الحصول على المكاسب المالية والمعنوية التى تريدها.
برج العذراء.. حظك اليوم الإثنين 23 أكتوبر: لا تخسر حبيبك
مولود برج العذراء يتميز بعدة صفات منها أنه يعشق التفاصيل الدقيقة وكثير الأهتمام بها، وناجح في حياته بشكل كبير، ومن السهل أن يعتمد عليه في مواقف كثيرة.
برج العذراء في حظك اليوم 23 أكتوبر
مولود برج العذراء يتمتع بأنه يملك ذكاء عالى وأجتماعى من الطراز الأول، وفى نفس الوقت يخجل من أقل شيء يحدث من حوله ويؤثر عليه، وقد ينتقد الناس.
مشاهير برج العذراء
ومن مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني:
عليك أن تطور من قدراتك بشكل كبير عن طريق أخذ دورات في المجال الذى تعمل به لتكون أكثر مهارة وإطلاع على الأمور الجديدة، لتمكنك من التقدم بشكل علمى.
برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفي
لا تتشاجر مع شريك الحياة مهما كان الأمر فكل شيء سيمر بسلام، وسيظل الخلاف بينكما قائم، فلا تتهور وتجعله يغضب منك، فهو في النهاية الشخص الداعم لك، فلا تخسره.
برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحي
يجب أن تضع لنفسك جدول للتمارين التي يجب أن تقوم به، مع التركيز على الطعام الذى تتناوله والنوعية التي تضمن لك الحصول على الفيتامينات والكالسيوم المفيد لجسمك.
برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
عليك أن تكون حازم في قرارك ولا تتردد بشكل مطول فيه، وكن حاسم بالقدر الكافى الذى يضمن لك الفوز في النهاية، مع الحصول على مكاسب مادية ومعنوية كبيرة.
برج العقرب.. حظك اليوم الإثنين 23 أكتوبر: تحدث عن أفكارك
مولود برج العقرب يتميز بعدة صفات منها أن يمتلك ذكاء عالى وقدرة كبيرة على السيطرة على أفكاره، ومن السهل أن يواجه أي مشكلة ويجد لها حل بكل جرأة يحسد عليها.
برج العقرب في حظك اليوم 23 أكتوبر
مولود برج العقرب يتمتع بجاذبية كبيرة، ومشاعر حساسة وجياشة لأن شخص رومانسى بطبعه، ولديه غموض محبب، وعزيمة قوية لتحقيق أحلامه لتكون حقيقة في الواقع.
مشاهير برج العقرب
ومن مشاهير برج العقرب الفنان
خالد سليم ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني
أنت في مزاج رائع مما يجعلك قادر على العمل بشكل جاد وقوى، مما يجعلك تثير إعجاب كل من حولك من الزملاء، وتصل لمكانة عالية، مع تحقيق أهدافك بكل سهولة.
برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفي
خطط لعمل نزهة بسيطة وجميلة لشريك الحياة لتفاجئة بتلك الفكرة، لتشعره بالسعادة والبهجة، أمتنان له على وجوده بجوارك، وحبك الشديد له، لزيادة الروابط العاطفية.
برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحي
التمارين الرياضية من أهم الأشياء التي تجعل
جسمك رشيق ونشيط، فمارس رياضة السباحة التي تجعل جسمك رشيق، مع اختيار نوعية طعام صحية مفيدة مع شرب الماء بكثرة.
برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
تحدث عن أفكارك المتنوعة التي تكون غير عادية، مما يجعل الجميع يشيد بعقلك المستنير وبحديثك اللبق الذى يشد الناس للأستماع لكل كلمة تقولها من شدة صدقها وإخلاصها.
برج الدلو.. حظك اليوم الإثنين 23 أكتوبر: ساند الحق
مولود برج الدلو يتميز بعدة صفات منها أنه صادق في تعامله مع كل من حوله ومخلص لأقصى درجة، وجاهز على مد يد المساعدة دون أن يبدى أي تردد.
برج الدلو في حظك اليوم 23 أكتوبر
مولود برج الدلو يتمتع بأن لديه القدرة على تحليل الأمور التي يراها أمامه بشكل عقلانى ومنطقى مدروس، ولأن لديه عقل عبقرى ذكى فهو يحب الأختراعات.
مشاهير برج الدلو
ومن مشاهير برج الدلو الفنانة نبيلة عبيد ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهني
كن على قدر كبير من المسئولية، ولا تخاف من قول كلمة الحق التي لديك لأن لديك ضمير مستيقظ، وقادر على التحدث بكل ما تشعر به بدون لحظة تردد بشكل واضح.
برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفي
أنتبه للأشخاص التي حولك، فقد تجد شخص يعحب بك ويكن لك مشاعر غاية في الرقة والصدق، أعرفه لتكمل حياتك معه، لأنه يحبك لشخصيتك دون النظر لأى منصب أو مال.
برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحي احرص على الحصول على بعض من الراحة والإسترخاء الذي تحتاجه لتريح عقلك من تركيز العمل الذى لا ينتهى، مع تناول طعام متوازن بشكل كبير، لتحصل على العناصر المفيدة. برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
قد تفكر في تغيير نشاطك، قم بذلك ما دمت تشعر بأن هذا الوقت هو الأنسب لذلك، لا تتردد مطولاً، فأفضل قرار هو القرار السريع الذى يتم أخذه في وقته دون أي تأجيل.
برج القوس.. حظك اليوم الإثنين 23
أكتوبر: قدم المساعدة
مولود برج القوس يتميز بعدة صفات منها أنه يحب السفر والترحال في أكثر من مكان، ويملك ثقة كبيرة بنفسه وبقدراته، ولديه المقدرة على أقناع كل من حوله بأفكاره.
برج القوس في حظك اليوم 23 أكتوبر
مولود برج القوس يتمتع بأنه صاحب ذكاء نادر، ولديه نظرة فلسفية حكيمة للأمور التي يمر بها، ويشعر بالتفائل طوال الوقت وقد يوقعه ذلك التفائل في كثير من المشاكل.
مشاهير برج القوس
ومن مشاهير برج القوس الفنان هانى شاكر ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني
عليك أن تقدم المساعدة لمن حولك، بكل تواضع وكن صبور مع الأستفسارات الكثيرة لديهم، فهم بحاحة لمن يقدم لهم المساعدة، وأنت أجدر شخص على ذلك مما يزيد من شعبيتك.
برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفي
كن أكثر هدوء ورزانة مع شريك الحياة، ولا تتحدث بشكل غير لائق، فقد تضايقه دون أن تشعر، مما يحدث بعض المشاكل ولا تفهم السبب، كن أكثر حكمة معه.
برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحي
أحرص على شرب الماء بكثرة حتى ترتوى ولا تترك نفسك تشعر بالعطش، مع تناول الأكلات البحرية المختلفة الشهية، التي تحتوى على العناصر المفيدة للجسم.
برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
عليك أن تزيد من ثقتك بنفسك، ولا تشعر بالتوتر عند قيامك بأى مهام جديدة، فأنت جدير بالثقة على فعل كل المشاريع التي تريدها بنجاح، خذ خطوة وستجد الأمر ليس بالصعب الذى تتخيله.
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