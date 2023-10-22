حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 23 أكتوبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

MENAFN - Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج. ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالي:برج الحمل.. حظك اليوم الإثنين 23 أكتوبر: تحتاج للراحة

برج الحمل من الأبراج الدبلوماسية، قيادي بالفطرة، متقلب المزاج ولكنه يستطيع السيطرة عليه لأقصى الحدود، حاد وحازم في قراراته، شجاع للغاية بتهور احياناً، غيور ولا يظهر غيرته بشكل واضح، معتد وواثق بنفسه جداً.

برج الحمل في حظك اليوم 23 أكتوبر

برج الحمل من الشخصيات القوية التي تنتظر الفرصة للوصول لهدفها باقصى سرعة، يظهر للعيان بانه هادئ الطباع ولكنه يخفي مشاعر قوية بداخله، حر يرفض اي إملاءات خارجية عليه وينفذ المطلوب منه بطريقته الخاصة.

مشاهير برج الحمل

ومن مشاهير برج الحمل الفنانة شيري عادل، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى







برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهني

أزمات عديدة من كل جانب تحتاج للتفكير فيها على حدا وعدم التسرع في اتخاذ اي قرارات من شأنها الإضرار بمصالحك أو اهدافك المستقبلية، حاول التماهي مع التيار الحالي قليلاً للوصول لما تبغاه.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفي

تقدم نسبي في علاقاتك العاطفية بشكل عام، يصحبها تصفية علاقات قديمة ليس لها أي قيمة فعلية في حياتك، بل تؤثر بالسلب عليك، استمر على هذا المسار فلا ينجح احد الا بمساعدة نفسه فقط.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحي

تحتاج للراحة الذهنية في الوقت الحالي ولكن لفترات قصيرة، فالاحداث متسارعة ولن يمكن تعويض الوقت، وأيضاً حاول التريض قليلاً لما له من تأثير إيجابي على تحسن النفسية والجانب البدني في الفترة الحالية والمقبلة.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

لا تيأس بل استمر بالسعي، الفاشلون فقط هم من ييأسون ويرحلون من منتصف الطريق، المستقبل عبارة عن حاضرك الحالي، الذي إن اتخذت فيه قرارات رشيدة سيكون في احسن صورة ممكنه، لك ولغيرك ايضاً.



برج الجوزاء.. حظك اليوم الإثنين 23 أكتوبر: تعويض خسائر

مولود برج الجوزاء تصرفاته مع الأخرين تثير الحيرة، قد تجده في بعض الأحيان إنسان متناقض يصعب على الأخرين فهمه أو التلاقي معه في نقطة معينة.

برج الجوزاء فى حظك اليوم 23 أكتوبر

مولود برج الجوزاء لديه الكثير من الإمكانيات التى تساعده على تعويض الخسائر التى قد يتعرض لها، قوي الشخصية منظم للغاية.

مشاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير برج الجوزاء فاتن حمامة، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.











حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى

لديك الكثير من الإمكانيات التى تساعدك على تعويض الخسائر التى تعرضت لها الفترة الماضية فى مجال العمل، فقط احرص على ترتيب الأفكار وتنفيذها حسب الأولوية.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

اجعل من الأحداث المتتالية شيء لين، حاول أن تجعل حب حياتك تعيش حياة هادئة، الضغوط النفسية بسبب مشكلات تافهة يجعل الحياة معقدة دون سبب، أنت تحتاج إلى تفكير عقلانى وقرار صائب.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحى

تشعر اليوم بحالة من الهدوء الذى ينتابك هذه الفترة وهذا الأمر جيد بالنسبة لك حيث يساعدك على تحسين وضعك الصحى، فلا تقلق.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أنك لا بد وأن تقترب من أصدقائك وتقوى العلاقات بينكم فهم يحتاجون إليك كما عودتهم وحاول تقديم المساعدة إليهم.

برج الأسد.. حظك اليوم الإثنين 23 أكتوبر: شفاء عاجل

مواليد

برج الأسد

يتمتعون بمجموعة مميزة من الصفات والمواصفات. يُعرف الأسد بأنه برج القوة والثقة، حيث يتميز المولودون في هذا البرج بشخصيات قوية وعزم قوي. وهم عادة متحمسون وطموحون لتحقيق النجاح في حياتهم.

برج الأسد في حظك اليوم 23 أكتوبرومولود برج الأسد شخص سخي ومتعاطف، ويحب مساعدة الآخرين. كما أن مواليد البرج غالبًا ما يكونوا ذوي شخصية قيادية ويتمتعون بقدرة على إلهام الآخرين وتحفيزهم.مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان رشدى أباظة، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.







برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهني

أنت تتميز بالصبر لكن حين تغضب تكون قاسي لا تفرق بين مكسب وخسارة، عليك الابتعاد عن الأجواء الممتلئة بالأحاديث الجانبية لأنها أول طريق المشكلات فى العمل.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفي

قد تكون الجاذبية والفضول من أهم صفاتك، تحاول أن تتعامل مع جميع الأشخاص بطريقة واحدة وستجد قبول عند معظمهم، أنت طيب القلب هذه من الأسرار الكامنة فى جمال شخصيتك

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحي

قد تمر بوعكة صحية خفيفة ولكنها في طريقها إلى الشفاء بتناول الغذاء التكامل والأطعمة التى تساعد على تقوية المناعة كالغنية بفيتامين سى كالبرتقال والجوافة.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش فترة من الالتزام والصمت وتجنب المواقف المتعددة مع أشخاص لا تثق بهم، أنت خجول جدًا، حاول أن تتحلى بالجراءة التي تمنحك التعبير عن ما بداخلك .

برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 23 أكتوبر: القادم أفضل

مولود برج الميزان لا يتخذ قرارا بدون أن يدرس ويحلل كل جوانبه وأسبابه ونتائجه بدقة شديدة حتى أنه أحيانا يتنحى عن اتخاذ القرار لعدم وضوح نتائج أبحاثه، لذلك يعتبر صاحب هذا البرج من أفضل السياسيين الذين يخططون لمستقبل العالم السياسى والاقتصادى لمئة عام قادمة.

برج الميزان فى حظك اليوم اليوم 23 أكتوبر

لا يهتم مولود برج الميزان بمن يحاول إبعاده عن طريقه وهدفه، وهذه من أفضل صفاته التي يتمسك بها طوال حياته .

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان الكينج محمد منير، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى

تنكشف لك مؤامرة كانت تحاك ضدك فى الخفاء، تصرف وكأنك لم تعرف شيئًا حتى الآن، واستمتع بكذب الآخرين، من حولك وأنت تعرف تماماً ما هى الحقيقة.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

الإعجاب بشخص ما دفعك للندم على فراق حبك القديم، والأن تبدأ فى المقارنة بين وضع الآن وزمان، اخرج من كل هذه المقارنات ولا تدع البحث عن شخص مثالى ينسيك المعنى الحقيقى للحب.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى

تتمنى لو يساعدك شخص ما فى التغلب على أزمتك الصحية، خاصة وأنها مشكلة نفسية أكبر منها بدنية، فتش عن وفاء الأصدقاء خاصة القدامى منهم.

برج الميزان توقعات علماء الفلك لمواليد الفترة المقبلة

يرى علماء الفلك والأبراج أن الانتصار على الأعداء قريب لا محالة، فقط عليك الانتظار قليلا وستنفتح جميع الحلقات التى كنت تظنها لا تفتح.

برج السرطان.. حظك اليوم الإثنين 23 أكتوبر: تحقق بنفسك

مولود برج السرطان يتميز بعدة صفات منها أنه مزاجى جداً بشكل لا يصدق، ويملك عاطفة جياشة ومشاعر مرهفة، ويحب الأهتمام دون حتى أن يطلب ذلك ممن حوله.

برج السرطان في حظك اليوم 23 أكتوبر مولود برج السرطان يتمتع بأنه يمتلك ذكاء حاد يجعله يفهم ما يحدث من حوله والشخصيات التى يتحدث معها، وقادر على التأقلم من الظروف التى يمر بها يتعامل معها بشكل سلس.مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبى

، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهني

لا تصدق كل ما يقال لك، وفكر قبل أن تسمع من أى شخص، حتى تتحقق بنفسك من كل شئ وتعرف من الصادق ومن الشخص المخادع، وأبتعد عن أى شخص يضرك فى العمل.

برج السرطان حظك اليومعلى الصعيد العاطفي

عليك أن تتعرف على شريك حياة جديد، فأنت فى حاجة أن تجد شخص يسمعك ويعرف ما الذى تفكر به، ويحتويك ويدعمك ويشعر بالأمان، ليجعلك سعيد طوال العمر.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحي

حاول أن تقلل من تناول الكافيين الذى تتناوله خلال ساعات اليوم، مع تناول طعام صحى يحتوى على الخضروات والفاكهة الطازجة، مع عدم الجلوس أمام الكمبيوتر لفترة طويلة.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

قابل الأصدقاء القدامى كل فترة لتجدد حياتك وتستعيد الذكريات السعيدة، مع المزيد من البهجة والطاقة الإيجابية، مع الحصول على إجازة لبعض الوقت للراحة والأستجمام.

برج الجدى.. حظك اليوم الإثنين 23 أكتوبر: لا تنتظر الفرصة

مولود برج الجدى يتميز بعدة صفات منها أنه يمتلك خفة دم واضحة، ولديه ثقة عالية بالنفس وقدرة كبيرة على تحقيق كل ما يريده، وكل أهدافه مهما كانت التحديات التى يمر بها.

برج الجدى في حظك اليوم 23 أكتوبر

مولود برج الجدى يتمتع بأنه له قلب من ذهب، ويعشق النظام والترتيب ولا يتقبل أى رأى بسبب شخصيته العنيدة التى ترى أنه طوال الوقت على صواب.

مشاهير برج الجدى

ومن مشاهير برج الجدى الفنانة جنات

، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهني

عليك أن تتحرك فى العمل بكل همة ونشاط، ولا تجلس منتظرا الفرصة أن تأتى لك، وكن قادرا على الحصول على كل ما تريده مهما كانت الظروف من حولك للتغلب عليها.

برج الجدى حظك اليومعلى الصعيد العاطفي

أهتم بشريك الحياة بالقدر الكبير الذى يجعله يرى الحب فى كل تصرفاتك، ولا تقلل من مشاعره الرومانسية، وتعامل معه بشكل ودود وحب ليرى شخصيتك الحقيقة الجميلة.

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد الصحي

ابتعد عن التدخين الذى يضر صحتك ومارس الرياضة بشكل يومى فى الهواء الطلق النظيف، مع تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة الطازجة.

برج الجدى وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

ضع خطط طويلة الآجل لمشروعك وقيم مدى تقدمه وضع كل المعلومات التى لديك، لتعرف كم تحتاج من الوقت حتى تجنى من أرباح كبيرة لتشعر بالأستقرار المادى والمعنوى.

برج الحوت.. حظك اليوم الإثنين 23 أكتوبر: لا تقلل من قدراتك

مولود برج الحوت يتميز بعدة صفات منها أنه يمتلك مشاعر رقيقة مرهفة، ولديه أحساس جياش، ويتعامل مع كل الظروف التى يمر بها بشكل غير واقعى بعيد عن المنطق فى بعض الأحيان.

برج الحوت في حظك اليوم 23 أكتوبر

مولود برج الحوت يتمتع بأنه يمتلك خيال خصب عالى، وجاذبية كبيرة، ولباقة بشكل فطرى تمكنه من اكتساب الأصدقاء بسرعة كبيرة، لأنه لا يفكر بالأمور التافهة وعقله كبير.







مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني

تقبل أى تغيير يحدث فى سياسة العمل، وطور من نفسك ومن قدراتك، لتكون قادر على تخطى الصعاب التى من حولك بكل سهولة لتصل لكل ما تريده، دون أى متاعب تذكر.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفي

لا تقاطع شريك الحياة طوال الوقت عندما يتحدث معك وأتركه يخرج كل ما فى قلبه وأعطيه الفرصة ليعبر عن نفسه، دون أن تقلل من

قدره، حتى يعلم أنه مهم لديك.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحي

حاول أن تنظم مواعيد نومك ولا تسهر لوقت متأخر من الليل، وتناول وجبة الإفطار قبل الخروج من المنزل فى الصباح، مع شرب الماء بكثرة لتشعر بالنشاط والصحة.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

اجتهد فى عملك، وأستشر الشخص الذى تثق فيه، ولا تقلل من قدراتك، فأنت قادر على تخطى كل تحديات، وتصل للوجهة التى تتمناها بفضل أصرارك وقوة عزيمتك.

برج الثور.. حظك اليوم الإثنين 23 أكتوبر: كن أكثر تعقلاً

مولود برج الثور يتميز بعدة صفات منها أنه ناجح في حياته العملية ومشهور بدرجة كبيرة، ولديه الأرادة على تحقيق أحلامه لتصبح حقيقة على أرض الواقع مهما كانت التحديات.

برج الثور في حظك اليوم 23 أكتوبر

مولود برج الثور يتمتع بأنه يمتلك ذكاء عالى ومميز، ويتعامل مع الأمور من حوله بشكل منطقى وسليم، ومن السهل الاعتماد عليه لقدرته الكبيرة على مساعدة الآخرين بدون تردد.







مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنانة أصالة، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني

عليك أن ترشد من نفقاتك خلال الفترة الحالية، وكن ذكيا ولا تشترى سوى الأشياء التى تحتاجها بالفعل، وسافر للخارج وأعمل لتجد الخبرات التى تحتاجها.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي انس أى علاقة عاطفية انتهت منذ سنوات وأصبحت ذكرى، عليك أن تكون أكثر تعقلاً، واختر شريك الحياة الذى يقدرك بحق، ويفهمك ولا يهتم بشئ سوى سعادتك. برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي

عليك أن تمارس رياضة الجرى لتنشط به جسمك وتستعيد رشاقتك المعهودة، وأحمل زجاجة الماء معك أينما ذهبت، مع تناول الطعام قليل الدسم ولا يحتوى على سعرات حرارية عالية.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

لديك نظرة ثاقبة للمستقبل، وحدس قوى يجعلك قادر على معرفة كيف تضع خطط سليمة للعمل الذى تقوم به مع الحصول على المكاسب المالية والمعنوية التى تريدها.

برج العذراء.. حظك اليوم الإثنين 23 أكتوبر: لا تخسر حبيبك

مولود برج العذراء يتميز بعدة صفات منها أنه يعشق التفاصيل الدقيقة وكثير الأهتمام بها، وناجح في حياته بشكل كبير، ومن السهل أن يعتمد عليه في مواقف كثيرة.

برج العذراء في حظك اليوم 23 أكتوبر

مولود برج العذراء يتمتع بأنه يملك ذكاء عالى وأجتماعى من الطراز الأول، وفى نفس الوقت يخجل من أقل شيء يحدث من حوله ويؤثر عليه، وقد ينتقد الناس.

مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني:

عليك أن تطور من قدراتك بشكل كبير عن طريق أخذ دورات في المجال الذى تعمل به لتكون أكثر مهارة وإطلاع على الأمور الجديدة، لتمكنك من التقدم بشكل علمى.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفي

لا تتشاجر مع شريك الحياة مهما كان الأمر فكل شيء سيمر بسلام، وسيظل الخلاف بينكما قائم، فلا تتهور وتجعله يغضب منك، فهو في النهاية الشخص الداعم لك، فلا تخسره.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحي

يجب أن تضع لنفسك جدول للتمارين التي يجب أن تقوم به، مع التركيز على الطعام الذى تتناوله والنوعية التي تضمن لك الحصول على الفيتامينات والكالسيوم المفيد لجسمك.

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

عليك أن تكون حازم في قرارك ولا تتردد بشكل مطول فيه، وكن حاسم بالقدر الكافى الذى يضمن لك الفوز في النهاية، مع الحصول على مكاسب مادية ومعنوية كبيرة.

برج العقرب.. حظك اليوم الإثنين 23 أكتوبر: تحدث عن أفكارك

مولود برج العقرب يتميز بعدة صفات منها أن يمتلك ذكاء عالى وقدرة كبيرة على السيطرة على أفكاره، ومن السهل أن يواجه أي مشكلة ويجد لها حل بكل جرأة يحسد عليها.

برج العقرب في حظك اليوم 23 أكتوبر

مولود برج العقرب يتمتع بجاذبية كبيرة، ومشاعر حساسة وجياشة لأن شخص رومانسى بطبعه، ولديه غموض محبب، وعزيمة قوية لتحقيق أحلامه لتكون حقيقة في الواقع.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب الفنان

خالد سليم ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني

أنت في مزاج رائع مما يجعلك قادر على العمل بشكل جاد وقوى، مما يجعلك تثير إعجاب كل من حولك من الزملاء، وتصل لمكانة عالية، مع تحقيق أهدافك بكل سهولة.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفي

خطط لعمل نزهة بسيطة وجميلة لشريك الحياة لتفاجئة بتلك الفكرة، لتشعره بالسعادة والبهجة، أمتنان له على وجوده بجوارك، وحبك الشديد له، لزيادة الروابط العاطفية.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحي

التمارين الرياضية من أهم الأشياء التي تجعل

جسمك رشيق ونشيط، فمارس رياضة السباحة التي تجعل جسمك رشيق، مع اختيار نوعية طعام صحية مفيدة مع شرب الماء بكثرة.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

تحدث عن أفكارك المتنوعة التي تكون غير عادية، مما يجعل الجميع يشيد بعقلك المستنير وبحديثك اللبق الذى يشد الناس للأستماع لكل كلمة تقولها من شدة صدقها وإخلاصها.

برج الدلو.. حظك اليوم الإثنين 23 أكتوبر: ساند الحق

مولود برج الدلو يتميز بعدة صفات منها أنه صادق في تعامله مع كل من حوله ومخلص لأقصى درجة، وجاهز على مد يد المساعدة دون أن يبدى أي تردد.

برج الدلو في حظك اليوم 23 أكتوبر

مولود برج الدلو يتمتع بأن لديه القدرة على تحليل الأمور التي يراها أمامه بشكل عقلانى ومنطقى مدروس، ولأن لديه عقل عبقرى ذكى فهو يحب الأختراعات.

مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة نبيلة عبيد ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهني

كن على قدر كبير من المسئولية، ولا تخاف من قول كلمة الحق التي لديك لأن لديك ضمير مستيقظ، وقادر على التحدث بكل ما تشعر به بدون لحظة تردد بشكل واضح.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفي

أنتبه للأشخاص التي حولك، فقد تجد شخص يعحب بك ويكن لك مشاعر غاية في الرقة والصدق، أعرفه لتكمل حياتك معه، لأنه يحبك لشخصيتك دون النظر لأى منصب أو مال.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحي احرص على الحصول على بعض من الراحة والإسترخاء الذي تحتاجه لتريح عقلك من تركيز العمل الذى لا ينتهى، مع تناول طعام متوازن بشكل كبير، لتحصل على العناصر المفيدة. برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

قد تفكر في تغيير نشاطك، قم بذلك ما دمت تشعر بأن هذا الوقت هو الأنسب لذلك، لا تتردد مطولاً، فأفضل قرار هو القرار السريع الذى يتم أخذه في وقته دون أي تأجيل.

برج القوس.. حظك اليوم الإثنين 23أكتوبر: قدم المساعدة

مولود برج القوس يتميز بعدة صفات منها أنه يحب السفر والترحال في أكثر من مكان، ويملك ثقة كبيرة بنفسه وبقدراته، ولديه المقدرة على أقناع كل من حوله بأفكاره.

برج القوس في حظك اليوم 23 أكتوبر

مولود برج القوس يتمتع بأنه صاحب ذكاء نادر، ولديه نظرة فلسفية حكيمة للأمور التي يمر بها، ويشعر بالتفائل طوال الوقت وقد يوقعه ذلك التفائل في كثير من المشاكل.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنان هانى شاكر ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني

عليك أن تقدم المساعدة لمن حولك، بكل تواضع وكن صبور مع الأستفسارات الكثيرة لديهم، فهم بحاحة لمن يقدم لهم المساعدة، وأنت أجدر شخص على ذلك مما يزيد من شعبيتك.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفي

كن أكثر هدوء ورزانة مع شريك الحياة، ولا تتحدث بشكل غير لائق، فقد تضايقه دون أن تشعر، مما يحدث بعض المشاكل ولا تفهم السبب، كن أكثر حكمة معه.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحي

أحرص على شرب الماء بكثرة حتى ترتوى ولا تترك نفسك تشعر بالعطش، مع تناول الأكلات البحرية المختلفة الشهية، التي تحتوى على العناصر المفيدة للجسم.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

عليك أن تزيد من ثقتك بنفسك، ولا تشعر بالتوتر عند قيامك بأى مهام جديدة، فأنت جدير بالثقة على فعل كل المشاريع التي تريدها بنجاح، خذ خطوة وستجد الأمر ليس بالصعب الذى تتخيله.



