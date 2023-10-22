وصفات طبيعية لتقشير الجلد الميت حول الأظافر

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- Youm7) إذا كانت لديكِ مشكلة في تراكم الجلد الميت حول الأظافر ، فقد تكون الوصفات الطبيعية هي الحل المثالي لك، تقدم لكِ الوصفات التالية طرقًا فعالة لتقشير الجلد الميت وتنعيم منطقة الأظافر بطرق طبيعية وآمنة من موقع "بولد سكاي" الهندي.
خطوات قبل تنفيذ الوصفة
قومي بتنظيف الأظافر والبشرة حولها جيدًا قبل استخدام الوصفة.
استخدمي الوصفة بلطف وتدليك خفيف لتجنب إلحاق الضرر بالبشرة.
اشطفي البشرة جيدًا بالماء الدافئ بعد استخدام الوصفة.
قومي بترطيب البشرة بكريم مرطب بعد الانتهاء من تقشير الجلد الميت.
وصفة ماء الليمون والسكر
امزجي ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج مع ملعقتين صغيرتين من السكر الأبيض.
قومي بتدليك الخليط بلطف حول الأظافر وعلى البشرة الميتة.
اشطفي بالماء الدافئ وجففي بلطف.
يمكنكِ استخدام هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع.
وصفة زيت الزيتون والسكر
اخلطي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر مع ملعقتين صغيرتين من السكر الأبيض.
ضعي الخليط على الجلد الميت حول الأظافر وقومي بتدليكه بلطف لمدة دقيقة تقريبًا.
اشطفي بالماء الدافئ وجففي البشرة بلطف.
يُنصح باستخدام هذه الوصفة مرة في الأسبوع.
وصفة الزيت النباتي والملح
قومي بمزج ملعقة صغيرة من الزيت النباتي (مثل زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند) مع ملعقتين صغيرتين من الملح البحري الناعم.
ضعي الخليط على الجلد الميت حول الأظافر وقومي بتدليكه بلطف لمدة دقيقة تقريبًا.
اشطفي بالماء الدافئ وجففي البشرة بلطف.
يمكن استخدام هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع.
وصفة جل الصبار
قومي بقطع قطعة صغيرة من نبات الصبار واستخرجي الجل اللزج من داخله.
ضعي هذا الجل على الجلد الميت حول الأظافر واتركيه لمدة 10-15 دقيقة.
قومي بتدليك الجل بلطف وشطفه بالماء الفاتر.
يمكن استخدام هذه الوصفة يوميًا للحصول على أفضل النتائج.
وصفة الشوفان والحليب
قومي بطحن ملعقة صغيرة من الشوفان الناعم حتى يصبح مسحوقًا.
أضيفي ما يكفي من الحليب لتكوين عجينة لينة.
ضعي العجينة على الجلد الميت حول الأظافر وقومي بتدليكها بلطف لمدة دقيقة.
اتركي العجينة على البشرة لمدة 5-10 دقائق ثم اشطفيها بالماء الفاتر.
يمكن استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.
اظافر
علاوة على ذلك، يُنصح بتجنب قضم الأظافر واستخدام ملقط الأظافر بلطف لتقليل تراكم الجلد الميت. كما يجب الحرص على تناول غذاء صحي وشرب الكثير من الماء للحفاظ على صحة البشرة والأظافر.
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