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وصفات طبيعية لتقشير الجلد الميت حول الأظافر

10/22/2023 11:27:53 PM
(MENAFN- Youm7) إذا كانت لديكِ مشكلة في تراكم الجلد الميت حول الأظافر ، فقد تكون الوصفات الطبيعية هي الحل المثالي لك، تقدم لكِ الوصفات التالية طرقًا فعالة لتقشير الجلد الميت وتنعيم منطقة الأظافر بطرق طبيعية وآمنة من موقع "بولد سكاي" الهندي.


خطوات قبل تنفيذ الوصفة


قومي بتنظيف الأظافر والبشرة حولها جيدًا قبل استخدام الوصفة.

استخدمي الوصفة بلطف وتدليك خفيف لتجنب إلحاق الضرر بالبشرة.

اشطفي البشرة جيدًا بالماء الدافئ بعد استخدام الوصفة.

قومي بترطيب البشرة بكريم مرطب بعد الانتهاء من تقشير الجلد الميت.


وصفة ماء الليمون والسكر


امزجي ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج مع ملعقتين صغيرتين من السكر الأبيض.

قومي بتدليك الخليط بلطف حول الأظافر وعلى البشرة الميتة.

اشطفي بالماء الدافئ وجففي بلطف.

يمكنكِ استخدام هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع.


وصفة زيت الزيتون والسكر


اخلطي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر مع ملعقتين صغيرتين من السكر الأبيض.

ضعي الخليط على الجلد الميت حول الأظافر وقومي بتدليكه بلطف لمدة دقيقة تقريبًا.

اشطفي بالماء الدافئ وجففي البشرة بلطف.

يُنصح باستخدام هذه الوصفة مرة في الأسبوع.


وصفة الزيت النباتي والملح


قومي بمزج ملعقة صغيرة من الزيت النباتي (مثل زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند) مع ملعقتين صغيرتين من الملح البحري الناعم.

ضعي الخليط على الجلد الميت حول الأظافر وقومي بتدليكه بلطف لمدة دقيقة تقريبًا.

اشطفي بالماء الدافئ وجففي البشرة بلطف.

يمكن استخدام هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع.


وصفة جل الصبار


قومي بقطع قطعة صغيرة من نبات الصبار واستخرجي الجل اللزج من داخله.

ضعي هذا الجل على الجلد الميت حول الأظافر واتركيه لمدة 10-15 دقيقة.

قومي بتدليك الجل بلطف وشطفه بالماء الفاتر.

يمكن استخدام هذه الوصفة يوميًا للحصول على أفضل النتائج.


وصفة الشوفان والحليب


قومي بطحن ملعقة صغيرة من الشوفان الناعم حتى يصبح مسحوقًا.

أضيفي ما يكفي من الحليب لتكوين عجينة لينة.

ضعي العجينة على الجلد الميت حول الأظافر وقومي بتدليكها بلطف لمدة دقيقة.

اتركي العجينة على البشرة لمدة 5-10 دقائق ثم اشطفيها بالماء الفاتر.

يمكن استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.







اظافر




علاوة على ذلك، يُنصح بتجنب قضم الأظافر واستخدام ملقط الأظافر بلطف لتقليل تراكم الجلد الميت. كما يجب الحرص على تناول غذاء صحي وشرب الكثير من الماء للحفاظ على صحة البشرة والأظافر.














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