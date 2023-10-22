ماذا يجب أن تفعلى لحماية شعرك خلال فترة الخريف؟

MENAFN - Youm7) فترة تقلب الفصول والانتقال من الصيف إلى الخريف، ثم من الخريف إلى الشتاء قد تكون تحديًا للعناية بشعركِ، إذ يمكن أن يتأثر حالته بتغيرات الجو والرطوبة، لحماية شعركِ خلال هذه الفترة، يمكنكِ اتباع بعض النصائح التالية من موقع "timesofindia": ترطيب الشعر استخدمي منتجات ترطيب مثل بلسم وماسكات للشعر الجاف، وضعيها بانتظام لتجديد الترطيب وتقوية الشعر . بالإضافة إلى الزيوت الطبيعية مثل زيت الأرغان وزيت جوز الهند قد تكون مفيدة أيضًا لترطيب الشعر. تجنب الحرارة الزائدة قد يكون استخدام أدوات تسخين الشعر مثل مكواة الشعر ومجفف الشعر بحرارة عالية ضارًا بالشعر، لذا حاولي تجنب استخدامها بشكل متكرر واستخدمي منتجات حماية الشعر الحرارية قبل استخدامها. تجفيف الشعر بلطف

بعد غسل الشعر، قومي بتجفيفه بلطف بواسطة منشفة ناعمة بدلاً من فركه بقوة. الفرك القوي قد يؤدي إلى تلف الشعر وتكسره. قومي أيضًا بتجنب تجفيف الشعر بواسطة المجفف بحرارة عالية، واتركيه يجف تدريجيًا بشكل طبيعي.



شعر ناعم

تنظيف فروة الرأس قومي بغسل فروة رأسكِ بانتظام لإزالة الأوساخ والزيوت الزائدة. استخدمي شامبو وبلسم مناسب لنوع شعركِ وفروة رأسكِ. قد تحتاجين إلى زيادة تردد الغسل في حالة تراكم الشوائب أو زيادة الدهون. تجنب التصفيف القاسي حاولي تجنب التصفيف القاسي للشعر خلال فترة تقلب الفصول. استخدمي مشط بأسنان واسعة أو فرشاة ناعمة لتجنب تلف الشعر وتكسيره. قومي بتجنب الشد الزائد عند ربط الشعر أو تصفيفه. تغذية الشعر من الداخل تأكدي من تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الشعر. تناولي الأطعمة الغنية بالبروتينات مثل اللحوم والأسماك والبقوليات، وتناولاحظي أنه من المهم أيضًا تقليل تعرض الشعر للعوامل الضارة مثل التلوث وأشعة الشمس الحارقة. قد ترغبين في ارتداء قبعة أو وشاح لحماية الشعر من أشعة الشمس وتلوث الهواء.