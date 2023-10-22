ماذا يجب أن تفعلى لحماية شعرك خلال فترة الخريف؟

(MENAFN
- Youm7) فترة تقلب الفصول والانتقال من الصيف إلى الخريف، ثم من الخريف إلى الشتاء قد تكون تحديًا للعناية بشعركِ، إذ يمكن أن يتأثر حالته بتغيرات الجو والرطوبة، لحماية شعركِ خلال هذه الفترة، يمكنكِ اتباع بعض النصائح التالية من موقع "timesofindia": ترطيب الشعر
استخدمي منتجات ترطيب مثل بلسم وماسكات للشعر الجاف، وضعيها بانتظام لتجديد الترطيب وتقوية الشعر . بالإضافة إلى الزيوت الطبيعية مثل زيت الأرغان وزيت جوز الهند قد تكون مفيدة أيضًا لترطيب الشعر. تجنب الحرارة الزائدة
قد يكون استخدام أدوات تسخين الشعر مثل مكواة الشعر ومجفف الشعر بحرارة عالية ضارًا بالشعر، لذا حاولي تجنب استخدامها بشكل متكرر واستخدمي منتجات حماية الشعر الحرارية قبل استخدامها. تجفيف الشعر بلطف
بعد غسل الشعر، قومي بتجفيفه بلطف بواسطة منشفة ناعمة بدلاً من فركه بقوة. الفرك القوي قد يؤدي إلى تلف الشعر وتكسره. قومي أيضًا بتجنب تجفيف الشعر بواسطة المجفف بحرارة عالية، واتركيه يجف تدريجيًا بشكل طبيعي.
شعر ناعم
تنظيف فروة الرأس
قومي بغسل فروة رأسكِ بانتظام لإزالة الأوساخ والزيوت الزائدة. استخدمي شامبو وبلسم مناسب لنوع شعركِ وفروة رأسكِ. قد تحتاجين إلى زيادة تردد الغسل في حالة تراكم الشوائب أو زيادة الدهون. تجنب التصفيف القاسي
حاولي تجنب التصفيف القاسي للشعر خلال فترة تقلب الفصول. استخدمي مشط بأسنان واسعة أو فرشاة ناعمة لتجنب تلف الشعر وتكسيره. قومي بتجنب الشد الزائد عند ربط الشعر أو تصفيفه. تغذية الشعر من الداخل
تأكدي من تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الشعر. تناولي الأطعمة الغنية بالبروتينات مثل اللحوم والأسماك والبقوليات، وتناولاحظي أنه من المهم أيضًا تقليل تعرض الشعر للعوامل الضارة مثل التلوث وأشعة الشمس الحارقة. قد ترغبين في ارتداء قبعة أو وشاح لحماية الشعر من أشعة الشمس وتلوث الهواء.
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