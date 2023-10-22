شعبة الذهب: 40% حجم الطلب على المشغولات و60% للسبائك والجنيهات

MENAFN - Youm7) قال سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن هناك عودة للطلب على سبائك الذهب والجنيهات الذهب بنسبة مبيعات تصل 60 % مقابل 40 % للمشغولات الذهب، رغم تحركات الأسعار في السوق المحلي لمستويات فوق 2400 جنيها للجرام من عيار 21.





وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن السبائك كانت تحصل على نصيب الأسد من المبيعات خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة تتجاوز 70 %، لكن الطلب انخفض عليها خلال يوليو وأغسطس وحتى نصف شهر سبتمبر 2023.





وأشار سامح عبد الحكيم، إلى حدوث انخفاض ملحوظ في مبيعات المشغولات الذهبية لتصل نسب مبيعات المشغولات حاليًا 40 % من مبيعات السوق، لافتا إلى أن الطلب يتنامي على أوزان الذهب ذات الأحجام الصغيرة بسبب تحرك الأسعار.





وأوضح أن أوقية الذهب تحركت تقريبا 100 دولار منذ بداية العدوان على غزة وهناك تطورات مستمرة ويترقب سوق الذهب هذا الأسبوع صدور بيانات عن الاقتصاد الأمريكي منها القراءة الأولية للناتج المحلى الإجمالى عن الربع الثالث، كما يترقب سوق الذهب مع نهاية الأسبوع بيانات التضخم المفضلة للبنك الفيدرالي وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي والتي قد تؤثر على أسعار الذهب.