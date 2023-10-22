Monday, 23 October 2023 07:47 GMT

مصر تقفز من المركز 145 إلى 77 عالميا بعد تطوير شبكة الكهرباء بتريليون جنيه

10/22/2023 11:27:49 PM
(MENAFN- Youm7) ساهمت الخطة التى وضعتها الحكومة المصرية منذ عام 2014
ممثلة فى وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، لتطوير شبكات توزيع و نقل و انتاج الكهرباء ا من خلال إطلاق مشروعات كبرى لزيادة القدرة التوليدية وتحديث البنية التحتية القائمة، حتى وصلت الزيادة في إنتاجية الكهرباء أكثر من
30 الف ميجا وات
في 10 سنوات فقط وهو رقم غير مسبوق فى قفز ترتيب الشبكة القومية للكهرباء من المركز الـ 145 عام 2014 إلى المركز الـ77 عالمياً.



و نجحت أعمال التطوير التى تمت بالشبكة الكهربائية فى تحقيق إنجازات غير مسبوقة في
توفير الكهرباء بشكل مستدام، وذلك بعد ضخ استثمارات بلغت ترليون و 100 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية بهدف مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.



وساهم هذا التوسع في زيادة القدرات الكهربية في تلبية احتياجات المتزايدة للطاقة وضمان توفير الكهرباء بشكل مستدام، وتضمنت القدرات الكهربائية المضافة منذ عام 2014، 31 وحدة إنتاج طاقة كهربائية بإجمالي قدرات تصل إلى حوالي 30 الف ميجا وات اى ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالي ليصبح إجمالي قدرات التوليد الاسمية الموجودة بالشبكة حوالي 59 جيجاوات من 75 وحدة توليد.












MENAFN22102023000132011024ID1107284447

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث