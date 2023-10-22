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بدون ذكر بياناتك.. بلغ عن سارقي التيار وساهم فى استقرار الشبكة الكهربائية

10/22/2023 11:27:49 PM
(MENAFN- Youm7) تتيح وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة من خلال المنافذ الاليكترونيه لها إمكانية الابلاغ عن سارقي التيار الكهربائي بدون أن يذكر المبلغ اى بيانات شخصية عنه للمساهمة فى الحفاظ على سلامة و استقرار الشبكة القومية للكهرباء ، و يرصد اليوم السابع قرائه طرق الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائى، التى تؤثر سلبا الشبكة الكهربائية و تتسبب فى حدوث أعطال فنية فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة علاوة على التأثير على طول مدة الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الاحمال ، و فيما يلى نحدد الخطوات اللازمة للإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائى :



1-الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 121.



2- الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء ( ، وملء البيانات الآتية:-



أ‌- يجب أن يتضمن البلاغ بيانات عامة، تشمل طبيعة الموقف المبلغ عنه فى سرقة التيار الكهربائى.



ب‌- يجب أن يتضمن النموذج اسم المبلغ عنه، من أجل استيفاء البيانات الخاصة به ووضعها ضمن جدول الضبطية القضائية لموظفى الوزارة.



ت‌- يجب أن تشتمل البيانات المرفقة على عنوان المبلغ عنه بالتفصيل، حتى تتم ملاحقته بصورة دقيقة.



ث‌- يجب تحديد نوع المنشأة التى يتم الإبلاغ عنها، وهل هى سكنية أم صناعية أم تجارية، أو دور عبادة أو لها نشاط مختلط.



ج‌- يتيح الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء لمن قام بالإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائى بوضع بياناته بصورة اختيارية.




















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