بدون ذكر بياناتك.. بلغ عن سارقي التيار وساهم فى استقرار الشبكة الكهربائية

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- Youm7) تتيح وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة من خلال المنافذ الاليكترونيه لها إمكانية الابلاغ عن سارقي التيار الكهربائي بدون أن يذكر المبلغ اى بيانات شخصية عنه للمساهمة فى الحفاظ على سلامة و استقرار الشبكة القومية للكهرباء ، و يرصد اليوم السابع قرائه طرق الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائى، التى تؤثر سلبا الشبكة الكهربائية و تتسبب فى حدوث أعطال فنية فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة علاوة على التأثير على طول مدة الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الاحمال ، و فيما يلى نحدد الخطوات اللازمة للإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائى :
1-الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 121.
2- الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء ( ، وملء البيانات الآتية:-
أ- يجب أن يتضمن البلاغ بيانات عامة، تشمل طبيعة الموقف المبلغ عنه فى سرقة التيار الكهربائى.
ب- يجب أن يتضمن النموذج اسم المبلغ عنه، من أجل استيفاء البيانات الخاصة به ووضعها ضمن جدول الضبطية القضائية لموظفى الوزارة.
ت- يجب أن تشتمل البيانات المرفقة على عنوان المبلغ عنه بالتفصيل، حتى تتم ملاحقته بصورة دقيقة.
ث- يجب تحديد نوع المنشأة التى يتم الإبلاغ عنها، وهل هى سكنية أم صناعية أم تجارية، أو دور عبادة أو لها نشاط مختلط.
ج- يتيح الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء لمن قام بالإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائى بوضع بياناته بصورة اختيارية.
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