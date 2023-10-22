لتخفيف الأعباء على المواطنين.. تيسيرات جديدة لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للغاز

MENAFN - Youm7) تهدف التيسيرات الجديدة لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعملبالغاز الطبيعىوالتى أعلنتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم مختلف عوامل الجذب لحائزى السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى خاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة، والتى تأتى فى اطار المبادرة القومية للتوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز وما حظيت به من دعم رئاسى وحكومى كبير وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وفيما يلى أهم المعلومات عن تلك الأنظة وكانت كالتالى..

1- منح العميل فى حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيها.

2-التقسيط على سنة بدون فوائد مع الاعفاء من المصاريف الادارية حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها.

3- التقسيط على 18 شهرا بدون فوائد والاعفاء من المصاريف الإدارية.

4- التقسيط على سنتين بدون فوائد.

5-يبلغ سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى للسيارات 4.5 جنيها ويعادل لتر من البنزين.

6-بذلك تكون تكلفة الغاز اقل بنسبة 56% من لتر البنزين 92، وأقل بنسبة 48% من لتر البنزين 80 بما يعكس أهميته كوقود موفر مالياً للمواطن.

7-وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رئيسا شركتى غازتك وكارجاس بالعمل على سرعة تلبية طلبات العملاء الراغبين فى تحويل السيارات من خلال فرق العمل، والعمل على توافر كافة المعلومات اللازمة للرد على استفسارات العملاء.

ونجح قطاع البترول فى تحقيق الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز فى جميع محافظات الجمهورية والتى يقترب عددها حاليا من الوصول إلى 1000 محطة تنتشر على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية فى جميع المحافظات، بخلاف استحداث خدمات المراكز المتنقلة لتقديم خدمات تموين وتحويل السيارات لتحقيق مزيد من الانتشار والتيسير.