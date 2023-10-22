هيئة الكتاب تصدر فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء لـ ابن عرب شاه

(MENAFN
- Youm7) أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، جزءين من كتاب "فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء" لـ ابن عرب شاه، وإعداد وتحقيق الدكتور مهدى صلاح الجويدي.
"فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء"، كتاب فريد من عصره، يصور حكمة المؤلف، ويستقطر خلاصة تجاربه، لإجرى السرد فيه على ألسن الحيوان والطير في أسلوب قصصي شائق بديع، وجاء الكتاب بأجزأيه في عدة أبواب،
يتناول الباب الأول: "في ذكر ملك العرب الذي كان لوضع هذا الكتاب السبب"، والباب الثاني: في وصايا ملك العجم المتميز عن أقرانه بالفضل والحكم"، والباب الثالث: "في حكم ملك الأتراك مع ختنه الزائد شيخ النساك"، والباب الرابع: "في مباحث عالم الإنسان مع العفريت جان الجان"، والباب الخامس: "في نوادر ملك السباع ونديميه أمير الثعالب وكبير الضباع"، والباب السادس: "في نوادر التيس المشرقي والكلب الأقرقي"، والباب السابع: "في ذكر القتال بين أبي الأبطال الريبال وأبي دغفل سلطان الأفيال»، والباب الثامن: "في حكم الأسد الزاهد وأمثال الجمل الشارد»، والباب التاسع: "في ذكر ملك الطير العقاب والحجلتين الناجيتين من العقاب"، والباب العاشر: "في معاملة الأعداء والأصحاب وسياسة الرعايا والأحباب".
فكاهة الخلفاء
وأسند في هذا الكتاب الأقوال والأفعال إلى ما لا يعقل من الطير والحيوان، وبرزت في الحكمة والمثل، وتجسيد السلوكيات والأخلاقيات والقيم المثلى التي ينبغي لها أن تسود كل مجتمع وعصر،عالج مؤلفه قضايا النظام السياسي على ألسنة الحيوان والطير، وذلك على شاكلة كليلة ودمنة، والفارق بينه وبين كليلة ودمنة أن الأول ينصب جمعه على النظام السياسي وليس على قضايا الحكمة والأخلاق.
الكتاب قد وضع غايات كثيرة متعددة، أوردها ابن عربشاه نفسه في مقدمته، إلا أن الغايات السياسية لم تغب عن الكتاب
ولا عن مؤلفه.
MENAFN22102023000132011024ID1107284443
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.