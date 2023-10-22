هيئة الكتاب تصدر فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء لـ ابن عرب شاه

MENAFN - Youm7) أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، جزءين من كتاب "فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء" لـ ابن عرب شاه، وإعداد وتحقيق الدكتور مهدى صلاح الجويدي.

"فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء"، كتاب فريد من عصره، يصور حكمة المؤلف، ويستقطر خلاصة تجاربه، لإجرى السرد فيه على ألسن الحيوان والطير في أسلوب قصصي شائق بديع، وجاء الكتاب بأجزأيه في عدة أبواب،

يتناول الباب الأول: "في ذكر ملك العرب الذي كان لوضع هذا الكتاب السبب"، والباب الثاني: في وصايا ملك العجم المتميز عن أقرانه بالفضل والحكم"، والباب الثالث: "في حكم ملك الأتراك مع ختنه الزائد شيخ النساك"، والباب الرابع: "في مباحث عالم الإنسان مع العفريت جان الجان"، والباب الخامس: "في نوادر ملك السباع ونديميه أمير الثعالب وكبير الضباع"، والباب السادس: "في نوادر التيس المشرقي والكلب الأقرقي"، والباب السابع: "في ذكر القتال بين أبي الأبطال الريبال وأبي دغفل سلطان الأفيال»، والباب الثامن: "في حكم الأسد الزاهد وأمثال الجمل الشارد»، والباب التاسع: "في ذكر ملك الطير العقاب والحجلتين الناجيتين من العقاب"، والباب العاشر: "في معاملة الأعداء والأصحاب وسياسة الرعايا والأحباب".

فكاهة الخلفاء

وأسند في هذا الكتاب الأقوال والأفعال إلى ما لا يعقل من الطير والحيوان، وبرزت في الحكمة والمثل، وتجسيد السلوكيات والأخلاقيات والقيم المثلى التي ينبغي لها أن تسود كل مجتمع وعصر،عالج مؤلفه قضايا النظام السياسي على ألسنة الحيوان والطير، وذلك على شاكلة كليلة ودمنة، والفارق بينه وبين كليلة ودمنة أن الأول ينصب جمعه على النظام السياسي وليس على قضايا الحكمة والأخلاق.

الكتاب قد وضع غايات كثيرة متعددة، أوردها ابن عربشاه نفسه في مقدمته، إلا أن الغايات السياسية لم تغب عن الكتاب

ولا عن مؤلفه.