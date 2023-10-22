العثور على خوذة قديمة لأحد الجنود اليونانيين فى إيطاليا

(MENAFN
- Youm7)
اكتشف علماء الآثار خوذة يونانية قديمة فى منطقة أكروبوليس إيليا فيليا، في منطقة ماجنا جراسيا التاريخية بإيطاليا، وهذه هى الخوذة الثالثة من نوعها التى يتم اكتشافها فى الموقع القديم.
ويحمل الموقع الأثرى المكتشف فيه الخوذة، دليلاً على أن الموقع كان معبدًا مبكرًا مخصصًا لأثينا، إلهة الحرب والحكمة اليونانية، ويتكهن الباحثون بأن هذه الخوذة عُرضت في أثينا إما بعد المعركة أو خلال فترة مضطربة من الصراع، وفقا لما ذكره موقع ancient orgnins.
شكل الخوذة اليونانية القديمة
تتمتع الخوذات اليونانية القديمة بتصميم وحرفية مميزة، قدمت هذه الخوذات، المصنوعة أساسًا من البرونز، لحماية المحاربين مع السماح بمميزات زخرفية تعكس كلاً من الرتبة الفردية والانتماءات إلى الدولة والمدينة.
في الآونة الأخيرة، كانت هناك زيادة في العثور على هذه القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن، في العام الماضي فقط، تم العثور على خوذتين من القرن السادس قبل الميلاد في نفس الموقع في فيليا، كما تم اكتشاف خوذة محفوظة بشكل جيد بالقرب من ساحل بحر إيجه، والتي يعتقد الخبراء أنها ربما كانت تنتمي إلى نخبة جنود المشاة.
الخوذة اليونانية
وتعطى هذه الاكتشافات نظرة ثاقبة، للحضارات التي ولت منذ فترة طويلة ولكنها لم تُنسى أبدًا.
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