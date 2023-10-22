العثور على خوذة قديمة لأحد الجنود اليونانيين فى إيطاليا

MENAFN - Youm7)اكتشف علماء الآثار خوذة يونانية قديمة فى منطقة أكروبوليس إيليا فيليا، في منطقة ماجنا جراسيا التاريخية بإيطاليا، وهذه هى الخوذة الثالثة من نوعها التى يتم اكتشافها فى الموقع القديم.

ويحمل الموقع الأثرى المكتشف فيه الخوذة، دليلاً على أن الموقع كان معبدًا مبكرًا مخصصًا لأثينا، إلهة الحرب والحكمة اليونانية، ويتكهن الباحثون بأن هذه الخوذة عُرضت في أثينا إما بعد المعركة أو خلال فترة مضطربة من الصراع، وفقا لما ذكره موقع ancient orgnins.

شكل الخوذة اليونانية القديمة

تتمتع الخوذات اليونانية القديمة بتصميم وحرفية مميزة، قدمت هذه الخوذات، المصنوعة أساسًا من البرونز، لحماية المحاربين مع السماح بمميزات زخرفية تعكس كلاً من الرتبة الفردية والانتماءات إلى الدولة والمدينة.



في الآونة الأخيرة، كانت هناك زيادة في العثور على هذه القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن، في العام الماضي فقط، تم العثور على خوذتين من القرن السادس قبل الميلاد في نفس الموقع في فيليا، كما تم اكتشاف خوذة محفوظة بشكل جيد بالقرب من ساحل بحر إيجه، والتي يعتقد الخبراء أنها ربما كانت تنتمي إلى نخبة جنود المشاة.

الخوذة اليونانية

وتعطى هذه الاكتشافات نظرة ثاقبة، للحضارات التي ولت منذ فترة طويلة ولكنها لم تُنسى أبدًا.