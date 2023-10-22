فعاليات اليوم.. ندوة عن نصر أكتوبر باتحاد الكتاب وأيام طه حسين بسينما الحضارة

(MENAFN
- Youm7) يقام، اليوم الإثنين 22 أكتوبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، فى عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية،
إذ تقام ندوة في نقابة كتاب مصر وأخرى بقطاع الفنون التشكيلية، والإعلان عن آخر موعد للتقديم لمسابقة المواهب الذهبية.
تقيم شعبة السيناريو باتحاد كتاب مصر برئاسة الكاتب والسيناريست إبراهيم محمد على، ندوة بعنوان نصر أكتوبر أغنية الحياة ويشارك في الندوة كل من الكاتب والمخرج الإذاعي رضا سليمان، والفنانة القديرة مديحة حمدى، والدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسى والعسكرى، وذلك في مقر اتحاد كتاب مصر بالزمالك.
كما يستكمل قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، سلسلة ندوات تحت عنوان "أيام طه حسين" بمركز سينما الحضارة
قاعة 2 بالأوبرا، تستمر حتى 24 أكتوبر الحالى، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء.
أعلنت اللجنة التنفيذية لمسابقة المواهب الذهبية لذوى الهمم بدورتها السادسة، عن آخر موعد لاستقبال الأعمال المشاركة بالمسابقة غدًا 23 أكتوبر، وذلك بعد مشاركة وزارة التربية والتعليم ، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أبنائنا من أصحاب الهمم من جميع محافظات مصر، للمشاركة فى المسابقة.
المسابقة تقام فى فروع الغناء الفردي والغناء الجماعي والعزف الموسيقي والاستعراض، وإضافة مجالين جديدين هذا العام وهما الفن التشكيلي (الرسم) والإنشاد، لكل أنواع الإعاقات، ويشترط أن يكون المتسابق مصرى الجنسية، ويقدم المتسابق اسطوانة DVD تحتوي على أحد أعماله الفنية فى حدود 3 دقائق، وحال الاشتراك إلكترونيًا يتم التسجيل بالفيديو لهذه الأعمال على موقع قطاع الصندوق والصفحة الرسمية لمسابقة المواهب الذهبية.
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