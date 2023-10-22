فعاليات اليوم.. ندوة عن نصر أكتوبر باتحاد الكتاب وأيام طه حسين بسينما الحضارة

MENAFN - Youm7) يقام، اليوم الإثنين 22 أكتوبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، فى عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية،إذ تقام ندوة في نقابة كتاب مصر وأخرى بقطاع الفنون التشكيلية، والإعلان عن آخر موعد للتقديم لمسابقة المواهب الذهبية.





تقيم شعبة السيناريو باتحاد كتاب مصر برئاسة الكاتب والسيناريست إبراهيم محمد على، ندوة بعنوان نصر أكتوبر أغنية الحياة ويشارك في الندوة كل من الكاتب والمخرج الإذاعي رضا سليمان، والفنانة القديرة مديحة حمدى، والدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسى والعسكرى، وذلك في مقر اتحاد كتاب مصر بالزمالك.





كما يستكمل قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، سلسلة ندوات تحت عنوان "أيام طه حسين" بمركز سينما الحضارة

قاعة 2 بالأوبرا، تستمر حتى 24 أكتوبر الحالى، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء.

أعلنت اللجنة التنفيذية لمسابقة المواهب الذهبية لذوى الهمم بدورتها السادسة، عن آخر موعد لاستقبال الأعمال المشاركة بالمسابقة غدًا 23 أكتوبر، وذلك بعد مشاركة وزارة التربية والتعليم ، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أبنائنا من أصحاب الهمم من جميع محافظات مصر، للمشاركة فى المسابقة.





المسابقة تقام ‏فى فروع الغناء الفردي والغناء الجماعي والعزف الموسيقي والاستعراض، وإضافة مجالين جديدين هذا العام وهما الفن التشكيلي (الرسم) والإنشاد، لكل أنواع الإعاقات، ويشترط أن يكون المتسابق مصرى الجنسية، ويقدم المتسابق اسطوانة DVD تحتوي على أحد أعماله الفنية فى حدود 3 دقائق، وحال الاشتراك إلكترونيًا يتم التسجيل بالفيديو لهذه الأعمال على موقع قطاع الصندوق والصفحة الرسمية لمسابقة المواهب الذهبية.