التنسيق الحضارى يدرج اسم يحيى شاهين في مشروع عاش هنا

MENAFN - Youm7) أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، اسم الفنان يحيى شاهين، ضمن مشروع "عاش هنا" الذى يهدف إلى تخليد رموز الفنية عبر الأجيال المختلفة، حيث وضع الجهاز لافته تحمل اسم الفنان على باب منزله الذى يقع في 100 شارع النيل بمنطقة الدقى بالجيزة.

لافته عاش هنا يحيي شاهين





ولد الفنان يحيى شاهين بميت عقبة بالجيزة، حصل على شهادة دبلوم الفنون التطبيقية بقسم النسيج من مدرسة العباسية الصناعية عام 1933.، وتم تعيينه في شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. -اكتشفه (بشارة واكيم) ثم انضم إلى الفرقة القومية للمسرح وعمل مع (فاطمة رشدي)، ولمع في مسرحية (مجنون ليلى). - لعب دور البطولة أمام أم كلثوم في فيلم "سلامة"، اشترك في 9 أفلام تم اختيارها فى قائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996 وهى: دنانير، ابن النيل، زينب، جعلونى مجرما، أين عمرى، بين القصرين، شيء من الخوف، الأرض، إسكندرية ليه؟.

من أعماله السينمائية: دنانير، سلامة، قصر الشوق، بين القصرين، وداع في الفجر، شيء من الخوف، أزهار وأشواك، نساء في حياتي، لا أنام، سيدة القطار، ابن النيل، لا أنام، بلال مؤذن الرسول، أين عمري، ليلى العامرية، غرام بثينة، المراهقان، شيء من العذاب.

تم اختيار 9 أفلام شارك في بطولتها ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، ضمن استفتاء النقادعام 1996. المسلسلات التلفزيونية: - وما زال النيل يجري، رسول الإنسانية، الأب العادل، شارع المواردي ، الطاحونة (الجزء الأول والثاني)

حصل على الجائزة التقديرية الذهبية من جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية، ووسام الجمهورية من الطبقة الثالثة، وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى كمهندس تطبيقي.