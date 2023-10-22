التنسيق الحضارى يدرج اسم يحيى شاهين في مشروع عاش هنا

(MENAFN
- Youm7) أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، اسم الفنان يحيى شاهين، ضمن مشروع "عاش هنا" الذى يهدف إلى تخليد رموز الفنية عبر الأجيال المختلفة، حيث وضع الجهاز لافته تحمل اسم الفنان على باب منزله الذى يقع في 100 شارع النيل بمنطقة الدقى بالجيزة.
لافته عاش هنا يحيي شاهين
ولد الفنان يحيى شاهين بميت عقبة بالجيزة، حصل على شهادة دبلوم الفنون التطبيقية بقسم النسيج من مدرسة العباسية الصناعية عام 1933.، وتم تعيينه في شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. -اكتشفه (بشارة واكيم) ثم انضم إلى الفرقة القومية للمسرح وعمل مع (فاطمة رشدي)، ولمع في مسرحية (مجنون ليلى). - لعب دور البطولة أمام أم كلثوم في فيلم "سلامة"، اشترك في 9 أفلام تم اختيارها فى قائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996 وهى: دنانير، ابن النيل، زينب، جعلونى مجرما، أين عمرى، بين القصرين، شيء من الخوف، الأرض، إسكندرية ليه؟.
من أعماله السينمائية: دنانير، سلامة، قصر الشوق، بين القصرين، وداع في الفجر، شيء من الخوف، أزهار وأشواك، نساء في حياتي، لا أنام، سيدة القطار، ابن النيل، لا أنام، بلال مؤذن الرسول، أين عمري، ليلى العامرية، غرام بثينة، المراهقان، شيء من العذاب.
تم اختيار 9 أفلام شارك في بطولتها ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، ضمن استفتاء النقادعام 1996. المسلسلات التلفزيونية: - وما زال النيل يجري، رسول الإنسانية، الأب العادل، شارع المواردي ، الطاحونة (الجزء الأول والثاني)
حصل على الجائزة التقديرية الذهبية من جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية، ووسام الجمهورية من الطبقة الثالثة، وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى كمهندس تطبيقي.
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