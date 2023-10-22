Monday, 23 October 2023 07:46 GMT

طريقة استخدام ميزة التعرف على المحادثة من Apple على سماعات Airpods Pro

10/22/2023 11:27:42 PM
(MENAFN- Youm7) لم تكن الدردشة مع شخص ما أثناء استخدام سماعات
AirPods Pro أمرًا صعبًا على الإطلاق، فكل ما يتطلبه الأمر هو الضغط السريع مع الاستمرار لتنشيط وضع الشفافية، ومن ثم يصبح من السهل سماع أي شخص في محيطك.



ولكن الآن تأخذ Apple الأمور خطوة إلى الأمام، حيث طرحت الشركة ميزة جديدة تسمى "التوعية بالمحادثة" على الجيل الثاني من AirPods Pro.



وعند تمكين هذا الإعداد، ستكتشف سماعات الأذن متى بدأت التحدث، وبمجرد القيام بذلك، سيتم خفض مستوى صوت الموسيقى تلقائيًا، وستعمل AirPods Pro على "تحسين الأصوات أمامك مع تقليل الضوضاء الإضافية في الخلفية"، وفقًا لشركة Apple .



كما سيتم خفض مستوى صوت الموسيقى بذكاء، ولكن إذا كنت تستمع إلى شيء مثل البودكاست، فسوف يتوقف مؤقتًا بالكامل بعد بضع ثوانٍ حتى لا تفوت أي لحظات رئيسية.



ويختلف هذا قليلًا عن استخدام "وضع الشفافية العادي" لأنه يسمح بمرور جميع الضوضاء المحيطة، ومن خلال الوعي بالمحادثة، يبدو أن شركة Apple تركز على ترددات صوتية معينة وتحاول تقليل عوامل التشتيت الأخرى.



وبعد التوقف عن التحدث، سيعود الصوت عبر سماعات الأذن إلى مستوى الصوت الطبيعي، وإذا قمت بتشغيل وضع إلغاء الضوضاء، فسوف يتلاشى محيطك في غضون ثوانٍ قليلة.


كيفية استخدام الوعي بالمحادثة


. مع اقتران الجيل الثاني من AirPods Pro بجهاز iPhone، افتح الإعدادات وانقر على قسم AirPods أعلى وضع الطائرة.



. قم بالتمرير لأسفل بعد خيارات إلغاء الضوضاء وعناصر التحكم في المكالمات حتى تصل إلى الصوت .



. هنا، سترى مفاتيح تبديل لمستوى الصوت المخصص، وميزة AirPods Pro جديدة أخرى، إلى جانب الوعي بالمحادثة وتقليل الصوت العالي.



. اقلب إعداد "التوعية بالمحادثة" إلى وضع التشغيل، بعد ذلك، سيبدأ جهاز AirPods Pro الخاص بك في تنشيط الوضع عندما تتحدث بصوت عالٍ.



وبدلاً من ذلك، يمكنك تمكين ميزة "التوعية بالمحادثة" من خلال "مركز التحكم". لقد وجدت أن هذا أسرع من مسار قائمة الإعدادات.



. اسحب لأسفل من أعلى يمين جهاز iPhone الخاص بك لفتح مركز التحكم.



. اضغط لفترة طويلة على شريط الصوت.



. هنا، سترى اختصارات لأوضاع الصوت والتوعية بالمحادثة والصوت المكاني.



. قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل الوعي بالمحادثة، حسب تفضيلاتك.
















MENAFN22102023000132011024ID1107284439

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث