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Xbox وplaystation يتنافسان فى The Sphere.. اعرف التفاصيل

10/22/2023 11:27:42 PM
(MENAFN- Youm7) أنفقت شركتا مايكروسوفت وسوني آلاف الدولارات هذا الأسبوع على الحملات التسويقية في عرض The Sphere في لاس فيجاس، حيث تعد The Sphere أكبر مبنى دائري في العالم قادر على أن يتشكل على هيئة عين أو كرة سلة، وتبلغ قيمته 2.3 مليار دولار.



وقد أضاءت Microsoft The Sphere بحملتها التسويقية الجديدة لـ Xbox، وبعد يوم واحد فقط اختارت سوني The Sphere لعرض Spider-Man 2.



وربما تكون الشركتان قد دفعتا ما يصل إلى 450 ألف دولار لعرض حملاتهما على The Sphere، بعد تسرب أسعار المواقع الإبداعية في مكان الجذب في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لتقرير theverge.



وعملت Microsoft مع BCN Visuals لإنشاء عملية استحواذها على Xbox Sphere ، مع لوحة إعلانية ثلاثية الأبعاد مشوهة بالكامل معروضة والتي كانت مشابهة لعمليات الاستحواذ التي رأيناها في Times Square في الماضي.



وشهدت النتيجة خروج وحدات تحكم Xbox ثلاثية الأبعاد من The Sphere، كجزء من حملة تسويق Xbox الجديدة من Microsoft لقضاء العطلات.



وأنشأت Microsoft أيضًا مقطعًا دعائيًا مباشرًا تم بثه على برنامج Thursday Night Football وسيتم عرضه عالميًا خلال العطلات.












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