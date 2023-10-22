كيف تترك فيديو أو رسالة صوتية لشخص لم يُجِب على Facetime؟.. اعرف الخطوات

MENAFN - Youm7) في iOS 17، عندما تتصل بـ ‌FaceTime‌شخص ما ولا يتمكن من الرد، يمكنك ترك رسالة فيديو أو صوتية اعتمادًا على طريقة الاتصال التي استخدمتها، إذا كنت تستخدم فيديو ‌‌FaceTime‌‌، فيمكنك ترك رسالة فيديو، وإذا كنت تستخدم صوت ‌‌‌FaceTime‌‌، فيمكنك ترك رسالة صوتية، بعد مكالمة لم يتم الرد عليها، سترى خيار "تسجيل الفيديو"، والذي سيسمح لك بإنشاء رسالة، بعد أن قمت بتسجيل مقطع فيديو ، سترى معاينة للفيديو الخاص بك، وخيار إعادة التسجيل إذا لم يكن الأمر جيدًا.

إليك كيفية ترك رسالة ‌FaceTime‌ على الأجهزة التي تعمل بنظام ‌iOS 17‌، باستخدام مكالمة فيديو لم يتم الرد عليها :

1- في ‌FaceTime‌، اختر شخصًا من جهات الاتصال الخاصة بك لإجراء مكالمة فيديو.

2- إذا لم يجيبوا، اضغط فوق تسجيل الفيديو. بعد ذلك، اضغط على زر التسجيل لتسجيل رسالتك، ثم اضغط على زر الإيقاف عند الانتهاء.

3- اضغط على تشغيل لعرض الرسالة المسجلة، إذا كنت راضيًا عن ذلك، فانقر فوق الزر "إرسال"، وإلا فانقر فوق "إلغاء".

4- بمجرد إرسال رسالة الفيديو، تكون في سجل المكالمات الفائتة ‌‌FaceTime‌‌، حيث يمكن للشخص مشاهدة الفيديو ومعاودة الاتصال بك.

لاحظ أن هناك خيارًا يتيح للأشخاص حفظ رسائل الفيديو في ألبوم الكاميرا الخاص بهم، لذا ضع ذلك في الاعتبار عند إرسال مقطع فيديو إلى شخص ما.