كيفية تنظيف مكبرات الصوت للحفاظ على مظهرها وصوتها الرائع فى 3 خطوات

MENAFN - Youm7) توفر مكبرات الصوت الكثير من المميزات، لكن في بعض الأحيان قد تعانى من الاتساخ، وهو ما قد يؤثر على صوتها وجودتها.وسواء أكان ذلك مجموعة من مكبرات الصوت البرجية، أو أرفف الكتب ، أو حتى بعض مكبرات الصوت التي تعمل بتقنية Bluetooth، فإن تنظيف مكبرات الصوت الخاصة بك من حين لآخر يعد طريقة رائعة لضمان مظهرها وصوتها الرائع لسنوات قادمة.وهو أمر سهل نسبيًا باستخدام بعض الأدوات الشائعة التي قد تكون في متناول يدك بالفعل، وفيما يلي كيفية تنظيف مكبرات الصوت الخاصة بك.مع الصيانة الدورية، لن تحتاج إلى أي شيء أكثر من قطعة قماش مبللة من الألياف الدقيقة أو حتى بعض الخرق القطنية النظيفة لإزالة الغبار عن خزائن مكبر الصوت. كيفية تنظيف مكبرات الصوت

الخطوة 1: أولاً، ستحتاج إلى قطعتي قماش من الألياف الدقيقة خالية من الوبر . خذ الأول ورطبه ببعض الماء الفاتر. تأكد من دقها بحيث تكون رطبة قليلًا وليست مبللة. بالنسبة للخزائن الخشبية، إذا كان لديك منظف خشب آمن أو مناديل تنظيف مبلة لينعم ، فيمكنك إضافته إلى القماش (تأكد من مراجعة توصية الشركة المصنعة بشأن ما هو آمن أولاً).

الخطوة 2: قم بالتحرك حول مكبر الصوت، وامسح في نفس اتجاه حبيبات الخشب، إذا كان من الخشب.الخطوة 3: الآن أمسك بقطعة القماش الثانية الجافة المصنوعة من الألياف الدقيقة ثم مررها فوق خزانة السماعات مرة أخرى لالتقاط أي رطوبة متبقية ، وسوف تجذب قطعة القماش المصنوعة من الألياف الدقيقة أيضًا أي وبر سائب.