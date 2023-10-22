وزير الصناعة والتجارة يشارك في الاجتماع الوزاري ((الخليجي-الصيني))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تعزيز مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي
شارك عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في أعمال الاجتماع الوزاري الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، الذي عُقد في مدينة قوانغتشو الصينية، بمشاركة وزراء التجارة لدول مجلس التعاون الخليجي ووانغ ون تاو وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية، وبحضور جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتركزت مناقشات الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه على عدة موضوعات مهمة، أهمها الحفاظ على النظام التجاري المتعدد الأطراف وتعزيز مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، وتناولت المناقشات أيضًا تعزيز التعاون الاستثماري في الاتجاهين، وتطوير السلسلة الصناعية وسلسلة التوريد، وتعزيز التعاون في مجال ربط البنية التحتية، والتعاون في مجال الطاقة الحديثة.
وقد تناول الاجتماع أيضًا مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
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