وزير الصناعة والتجارة يشارك في الاجتماع الوزاري ((الخليجي-الصيني))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تعزيز مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي

شارك‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬وجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬الصديقة،‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬قوانغتشو‭ ‬الصينية،‭ ‬بمشاركة‭ ‬وزراء‭ ‬التجارة‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬ووانغ‭ ‬ون‭ ‬تاو‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬بجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية،‭ ‬وبحضور‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬البديوي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

وتركزت‭ ‬مناقشات‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬موضوعات‭ ‬مهمة،‭ ‬أهمها‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬التجاري‭ ‬المتعدد‭ ‬الأطراف‭ ‬وتعزيز‭ ‬مفاوضات‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬وتناولت‭ ‬المناقشات‭ ‬أيضًا‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاستثماري‭ ‬في‭ ‬الاتجاهين،‭ ‬وتطوير‭ ‬السلسلة‭ ‬الصناعية‭ ‬وسلسلة‭ ‬التوريد،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ربط‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬الحديثة‭.‬

وقد‭ ‬تناول‭ ‬الاجتماع‭ ‬أيضًا‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬