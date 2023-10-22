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بابكو إنرجيز تطلق أسبوع أخلاقيات العمل على مستوى المجموعة

10/22/2023 11:27:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أطلقت‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬شركة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتكاملة‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬تحول‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أسبوع‭ ‬أخلاقيات‭ ‬العمل‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬الداعمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬والمعرفة‭ ‬حول‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬الأخلاقية‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬10‭ - ‬19‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬مثالية‭ ‬تتسم‭ ‬بالنزاهة‭ ‬والاحترام‭ ‬والمسؤولية،‭ ‬وترتبط‭ ‬فيها‭ ‬المساءلة‭ ‬والنزاهة‭ ‬كإحدى‭ ‬القيم‭ ‬المؤسسية‭ ‬الأساسية‭.‬

وقامت‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بتقديم‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬والبرامج‭ ‬التوعوية‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬مملكة
البحرين‭ ‬منهجًا‭ ‬شاملاً‭ ‬لمواجهة‭ ‬الفساد‭ ‬بمشاركة‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬حيث‭ ‬ألقى‭ ‬النقيب‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬الهاجري‭ ‬محاضرة‭ ‬توعوية‭ ‬بشأن‭ ‬مهام‭ ‬وواجبات‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬جرائم‭ ‬الفساد‭ ‬والتدابير‭ ‬التي‭ ‬تتخذها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬مختلف‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬عائقًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬أمام‭ ‬التنمية‭ ‬والاستثمار‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬أن‭ ‬برامج‭ ‬وأنشطة‭ ‬وفعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬أخلاقيات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬تسعى‭ ‬لخلق‭ ‬ثقافة‭ ‬أخلاقية‭ ‬قوية‭ ‬مستدامة‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬وأنها‭ ‬فرصة‭ ‬حقيقية‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعارف‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭.‬‮

وقال‭ ‬توماس‭: ‬‮»‬باعتبارنا‭ ‬مشرفين‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬فإننا‭ ‬نتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬جماعية‭ ‬لإدارة‭ ‬عملياتنا‭ ‬بطريقة‭ ‬أخلاقية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬نجاحنا‭ ‬الدائم‭ ‬متجذر‭ ‬في‭ ‬ثقافة‭ ‬مؤسسية‭ ‬قوية‭ ‬تحتضن‭ ‬وتدعم‭ ‬جوهر‭ ‬أعمالنا،‭ ‬لذا‭ ‬أطلقنا‭ ‬أسبوع‭ ‬أخلاقيات‭ ‬العمل‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬جهودنا‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬تحول‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬وللتأكيد‭ ‬على‭ ‬المبادئ‭ ‬التي‭ ‬ننتهجها‭ ‬في‭ ‬ممارساتنا‭ ‬التجارية‮«‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تعدّ‭ ‬منصة‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬المخالفات‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬وقوية‭ ‬تدعم‭ ‬دورنا‭ ‬الحقيقي‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬النزاهة‭ ‬والشفافية،‭ ‬كما‭ ‬تعدّ‭ ‬عنصراً‭ ‬حاسماً‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬السمعة‭ ‬والصورة‭ ‬العامة‭ ‬للمؤسسة‭ ‬وتنظم‭ ‬عملية‭ ‬اتخاذها‭ ‬للقرارات‭ ‬بشكل‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬القواعد‭ ‬والأنظمة‭ ‬واللوائح‭ ‬ويحدّ‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬القانونية‭.‬

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