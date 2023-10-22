بابكو إنرجيز تطلق أسبوع أخلاقيات العمل على مستوى المجموعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أطلقت شركة بابكو إنرجيز، شركة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين، أسبوع أخلاقيات العمل لعام 2023، وذلك في إطار استراتيجيتها الداعمة لتعزيز الوعي والمعرفة حول القيم والمبادئ الأخلاقية في بيئة العمل، وذلك في الفترة 10 - 19 أكتوبر الجاري.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز والتي تهدف إلى خلق بيئة عمل مثالية تتسم بالنزاهة والاحترام والمسؤولية، وترتبط فيها المساءلة والنزاهة كإحدى القيم المؤسسية الأساسية.
وقامت بابكو إنرجيز بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية بتقديم حزمة من الجلسات والبرامج التوعوية التي تركز على تبني مملكة
البحرين منهجًا شاملاً لمواجهة الفساد بمشاركة جميع أفراد المجتمع، حيث ألقى النقيب محمد إبراهيم الهاجري محاضرة توعوية بشأن مهام وواجبات إدارة مكافحة جرائم الفساد والتدابير التي تتخذها المملكة في مكافحة مختلف هذه الجرائم التي تشكل عائقًا رئيسيًا أمام التنمية والاستثمار.
من جانبه، أكد مارك توماس الرئيس التنفيذي للمجموعة أن برامج وأنشطة وفعاليات أسبوع أخلاقيات العمل في بابكو إنرجيز تسعى لخلق ثقافة أخلاقية قوية مستدامة في بيئة العمل، وأنها فرصة حقيقية لتبادل الخبرات والمعارف بين كافة العاملين في المجموعة.
وقال توماس: »باعتبارنا مشرفين على الموارد الطبيعية في البحرين، فإننا نتحمل مسؤولية جماعية لإدارة عملياتنا بطريقة أخلاقية، حيث إن نجاحنا الدائم متجذر في ثقافة مؤسسية قوية تحتضن وتدعم جوهر أعمالنا، لذا أطلقنا أسبوع أخلاقيات العمل انطلاقا من جهودنا المستمرة في مسيرة تحول قطاع الطاقة وللتأكيد على المبادئ التي ننتهجها في ممارساتنا التجارية«.
وأضاف: «تعدّ منصة الإبلاغ عن المخالفات ركيزة أساسية وقوية تدعم دورنا الحقيقي في تطبيق النزاهة والشفافية، كما تعدّ عنصراً حاسماً نحو تعزيز السمعة والصورة العامة للمؤسسة وتنظم عملية اتخاذها للقرارات بشكل يتماشى مع القواعد والأنظمة واللوائح ويحدّ من المخاطر القانونية.
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