((سفريات داداباي)) تفوز بجائزة السفر العالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
فازت سفريات داداباي بجائزة السفر العالمية للمرة السادسة باعتبارها وكالة سفر رائدة في مملكة البحرين، وللمرة الأولى كوكالة سفر رائدة في دولة الكويت لعام 2023م، حيث تم إعلان النتائج في حفلها السنوي الثلاثين الذي أقيم في الشرق الأوسط بفندق أتلانتس ذا رويال بتاريخ 15 أكتوبر 2023م.
تهدف الجوائز العالمية للسفر والسياحة التي تأسست في عام 1993م إلى تقدير ومكافأة المتميزين في جميع قطاعات السياحة ومن المعترف به عالميًا أنها تمثل أقصى درجات الجودة، فالفائزون بهذه الجائزة يصنعون معيارا للتميز يطمح إليه الآخرون. حضر الحفل أعضاء الإدارة التنفيذية لشركة سفريات داداباي.
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