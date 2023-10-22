((سفريات داداباي)) تفوز بجائزة السفر العالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

فازت‭ ‬سفريات‭ ‬داداباي‭ ‬بجائزة‭ ‬السفر‭ ‬العالمية‭ ‬للمرة‭ ‬السادسة‭ ‬باعتبارها‭ ‬وكالة‭ ‬سفر‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وللمرة‭ ‬الأولى‭ ‬كوكالة‭ ‬سفر‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬لعام‭ ‬2023م،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬حفلها‭ ‬السنوي‭ ‬الثلاثين‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بفندق‭ ‬أتلانتس‭ ‬ذا‭ ‬رويال‭ ‬بتاريخ‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023م‭. ‬

تهدف‭ ‬الجوائز‭ ‬العالمية‭ ‬للسفر‭ ‬والسياحة‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1993م‭ ‬إلى‭ ‬تقدير‭ ‬ومكافأة‭ ‬المتميزين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬قطاعات‭ ‬السياحة‭ ‬ومن‭ ‬المعترف‭ ‬به‭ ‬عالميًا‭ ‬أنها‭ ‬تمثل‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬الجودة،‭ ‬فالفائزون‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬يصنعون‭ ‬معيارا‭ ‬للتميز‭ ‬يطمح‭ ‬إليه‭ ‬الآخرون‭. ‬حضر‭ ‬الحفل‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لشركة‭ ‬سفريات‭ ‬داداباي‭.‬