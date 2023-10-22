((سيكو)) و((وفرة للاستثمار الدولي)) تطرحان صندوق الزاد للصكوك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت سيكو، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية (والمرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي)، أمس طرح صندوق الزاد للصكوك بالشراكة مع شركة وفرة للاستثمار الدولي المتخصصة في إدارة الثروات. وسوف تتولى سيكو مهام مدير الصندوق، بينما تقوم شركة وفرة بدور استشاري الاستثمارات، هذا ويخضع الصندوق لرقابة مصرف البحرين المركزي.
يستثمر صندوق الزاد للصكوك في سلة متنوعة من الصكوك وأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تصدرها الجهات السيادية وشبه السيادية والمؤسسات القيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى جانب انتقاء بعض الصكوك العالمية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويهدف صندوق الزاد للصكوك تحقيق عائد متوقع بمعدل 5.5 % إلى 7.5 % سنوياً عن طريق الاستثمار في صكوك اسلامية مدره للدخل ومحدودة المخاطر وتوفر سيولة شهرية للدخول والتخارج في الصندوق. كما يبلغ الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق 100 , 000 دولار أمريكي.
كما يهدف الصندوق لتحقيق العائد عن طريق الاستثمار لفترة زمنية متوسطة المدى تهدف إلى زيادة إجمالي العائدات من توزيعات نقدية سنوية اضافة الى رفع قيمة رأس المال المستثمر. يعتمد الصندوق على تطبيق منهج الاستثمارات الحذرة والمتحفظة مع العمل على الحد من التقلبات وتحقيق دخل مستقر، إضافة الى الاستثمار في أفضل الصكوك أداءً في الأسواق. ولضمان تطبيق الحوكمة السليمة للصندوق سوف تقوم دار المراجعة الشرعية ذ.م.م بدور هيئة الرقابة الشرعية للصندوق وبنك أتش إس بي سي الشرق الأوسط بمهام الحافظ الأمين بينما تقوم شركة ترويرز آند هاملينز بدور الاستشاري القانوني الدولي.
وفي هذا الصدد، صرحت نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو: «أن إطلاق صندوق الزاد للصكوك يعد جزءاً من استراتيجية سيكو الهادفة إلى تنويع الفرص الاستثمارية التي نوفرها لعملائها وتسخير خبرات وكفاءة مدراء الأصول لدينا لتأمين عوائد ثابته وبنسبة مخاطر معتدلة للمستثمرين، ونحن على ثقة بان هذا الصندوق سيلبي احتياجات المستثمرين للاستثمار المدروس في الصكوك والحصول على عائد استثماري جيد من استثمار متوافق مع أحكام الشريعة».
ويشهد طلب المستثمرين على استثمارات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ارتفاعاً ملحوظاً مع ارتفاع أداء مؤشر بلومبيرج للصكوك بنسبة 3.63 % خلال الخمس سنوات الماضية. وتتميز الصكوك بتفوق أدائها خلال فترات تقلب الأسواق وبيئة اسعار فوائد مرتفعة مقارنة بالسندات، وذلك بسبب ارتفاع الطلب عليها وقلة الاصدارات وضعف ارتباطها بتحركات الأصول الأخرى مما يجعل الصكوك اداة ممتازة لتنويع المحفظة الاستثمارية للعميل.
تجدر الإشارة إلى فوز استراتيجية سيكو لأدوات الدخل الثابت السيادية وشبه السيادية بجائزة »أفضل استراتيجية لصندوق أدوات الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» ضمن جوائز السندات والقروض والصكوك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023. كما حصلت مؤخراً على جائزة «أفضل مدير للصكوك للعام» و«أفضل مدير لإدارة الأصول» في البحرين
ضمن جوائز جلوبال إنفستور جروب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022. كما تم تصنيف اداء محافظ سيكو للصكوك في مراكز متقدمة من حيث الامتثال لمعايير الأداء الاستثماري العالمي مقارنة بنظرائها على أساس سنة واحدة، وثلاث سنوات، وخمس سنوات. وتحرص سيكو على الالتزام بأعلى معايير الاستثمار من خلال تطبيق قواعد السلوك فيما يتعلق بإدارة الأصول.
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