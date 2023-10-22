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((سيكو)) و((وفرة للاستثمار الدولي)) تطرحان صندوق الزاد للصكوك

10/22/2023 11:27:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬سيكو،‭ ‬البنك‭ ‬الإقليمي‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬والوساطة‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الاستثمارية‭ (‬والمرخص‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬كبنك‭ ‬جملة‭ ‬تقليدي‭)‬،‭ ‬أمس‭ ‬طرح‭ ‬صندوق‭ ‬الزاد‭ ‬للصكوك‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬وفرة‭ ‬للاستثمار‭ ‬الدولي‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الثروات‭. ‬وسوف‭ ‬تتولى‭ ‬سيكو‭ ‬مهام‭ ‬مدير‭ ‬الصندوق،‭ ‬بينما‭ ‬تقوم‭ ‬شركة‭ ‬وفرة‭ ‬بدور‭ ‬استشاري‭ ‬الاستثمارات،‭ ‬هذا‭ ‬ويخضع‭ ‬الصندوق‭ ‬لرقابة‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭.‬

يستثمر‭ ‬صندوق‭ ‬الزاد‭ ‬للصكوك‭ ‬في‭ ‬سلة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الصكوك‭ ‬وأدوات‭ ‬الدخل‭ ‬الثابت‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬التي‭ ‬تصدرها‭ ‬الجهات‭ ‬السيادية‭ ‬وشبه‭ ‬السيادية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬القيادية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬انتقاء‭ ‬بعض‭ ‬الصكوك‭ ‬العالمية‭ ‬والمتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭. ‬ويهدف‭ ‬صندوق‭ ‬الزاد‭ ‬للصكوك‭ ‬تحقيق‭ ‬عائد‭ ‬متوقع‭ ‬بمعدل‭ ‬5‭.‬5 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬7‭.‬5 ‭%‬ ‭ ‬سنوياً‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬صكوك‭ ‬اسلامية‭ ‬مدره‭ ‬للدخل‭ ‬ومحدودة‭ ‬المخاطر‭ ‬وتوفر‭ ‬سيولة‭ ‬شهرية‭ ‬للدخول‭ ‬والتخارج‭ ‬في‭ ‬الصندوق‭. ‬كما‭ ‬يبلغ‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬الصندوق‭ ‬100 ‭,‬ 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬

كما‭ ‬يهدف‭ ‬الصندوق‭ ‬لتحقيق‭ ‬العائد‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاستثمار‭ ‬لفترة‭ ‬زمنية‭ ‬متوسطة‭ ‬المدى‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬إجمالي‭ ‬العائدات‭ ‬من‭ ‬توزيعات‭ ‬نقدية‭ ‬سنوية‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬رفع‭ ‬قيمة‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬المستثمر‭. ‬يعتمد‭ ‬الصندوق‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬منهج‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الحذرة‭ ‬والمتحفظة‭ ‬مع‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬التقلبات‭ ‬وتحقيق‭ ‬دخل‭ ‬مستقر،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬الصكوك‭ ‬أداءً‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭. ‬ولضمان‭ ‬تطبيق‭ ‬الحوكمة‭ ‬السليمة‭ ‬للصندوق‭ ‬سوف‭ ‬تقوم‭ ‬دار‭ ‬المراجعة‭ ‬الشرعية‭ ‬ذ‭.‬م‭.‬م‭ ‬بدور‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬للصندوق‭ ‬وبنك‭ ‬أتش‭ ‬إس‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بمهام‭ ‬الحافظ‭ ‬الأمين‭ ‬بينما‭ ‬تقوم‭ ‬شركة‭ ‬ترويرز‭ ‬آند‭ ‬هاملينز‭ ‬بدور‭ ‬الاستشاري‭ ‬القانوني‭ ‬الدولي‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬صرحت‭ ‬نجلاء‭ ‬الشيراوي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لسيكو‭: ‬‮«‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬صندوق‭ ‬الزاد‭ ‬للصكوك‭ ‬يعد‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬سيكو‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تنويع‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬التي‭ ‬نوفرها‭ ‬لعملائها‭ ‬وتسخير‭ ‬خبرات‭ ‬وكفاءة‭ ‬مدراء‭ ‬الأصول‭ ‬لدينا‭ ‬لتأمين‭ ‬عوائد‭ ‬ثابته‭ ‬وبنسبة‭ ‬مخاطر‭ ‬معتدلة‭ ‬للمستثمرين،‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بان‭ ‬هذا‭ ‬الصندوق‭ ‬سيلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المستثمرين‭ ‬للاستثمار‭ ‬المدروس‭ ‬في‭ ‬الصكوك‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬عائد‭ ‬استثماري‭ ‬جيد‭ ‬من‭ ‬استثمار‭ ‬متوافق‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‮»‬‭.‬

ويشهد‭ ‬طلب‭ ‬المستثمرين‭ ‬على‭ ‬استثمارات‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬أداء‭ ‬مؤشر‭ ‬بلومبيرج‭ ‬للصكوك‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬63 ‭%‬ ‭ ‬خلال‭ ‬الخمس‭ ‬سنوات‭ ‬الماضية‭. ‬وتتميز‭ ‬الصكوك‭ ‬بتفوق‭ ‬أدائها‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬تقلب‭ ‬الأسواق‭ ‬وبيئة‭ ‬اسعار‭ ‬فوائد‭ ‬مرتفعة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالسندات،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬الطلب‭ ‬عليها‭ ‬وقلة‭ ‬الاصدارات‭ ‬وضعف‭ ‬ارتباطها‭ ‬بتحركات‭ ‬الأصول‭ ‬الأخرى‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬الصكوك‭ ‬اداة‭ ‬ممتازة‭ ‬لتنويع‭ ‬المحفظة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬للعميل‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬استراتيجية‭ ‬سيكو‭ ‬لأدوات‭ ‬الدخل‭ ‬الثابت‭ ‬السيادية‭ ‬وشبه‭ ‬السيادية‭ ‬بجائزة‭ ‬‮»‬أفضل‭ ‬استراتيجية‭ ‬لصندوق‭ ‬أدوات‭ ‬الدخل‭ ‬الثابت‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬السندات‭ ‬والقروض‭ ‬والصكوك‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬2023‭. ‬كما‭ ‬حصلت‭ ‬مؤخراً‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬مدير‭ ‬للصكوك‭ ‬للعام‮»‬‭ ‬و«أفضل‭ ‬مدير‭ ‬لإدارة‭ ‬الأصول‮»‬‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬

ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬جلوبال‭ ‬إنفستور‭ ‬جروب‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬2022‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تصنيف‭ ‬اداء‭ ‬محافظ‭ ‬سيكو‭ ‬للصكوك‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الامتثال‭ ‬لمعايير‭ ‬الأداء‭ ‬الاستثماري‭ ‬العالمي‭ ‬مقارنة‭ ‬بنظرائها‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنة‭ ‬واحدة،‭ ‬وثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬وخمس‭ ‬سنوات‭. ‬وتحرص‭ ‬سيكو‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬الاستثمار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬قواعد‭ ‬السلوك‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بإدارة‭ ‬الأصول‭.‬

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