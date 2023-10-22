((بنك الخليج الدولي)) يوقع على مبادئ الأمم المتحدة بشأن تمكين المرأة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬أمس‭ ‬توقيعه‭ ‬على‭ ‬‮«‬مبادئ‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المبادئ‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬هيئة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمرأة‭ ‬والميثاق‭ ‬العالمي‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإرشاد‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬تعزيز‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬وتمكين‭ ‬المرأة‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المبادئ،‭ ‬سيواصل‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬تعزيز‭ ‬رسالته‭ ‬ودعمه‭ ‬لعملية‭ ‬تطوير‭ ‬وتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭ ‬وفي‭ ‬المجتمع‭. ‬ولتعزيز‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادئ‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬أنشأ‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬مجموعة‭ ‬عمل‭ ‬لأصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬المتعددين‭ ‬تضم‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬مكاتبه‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

وتتولى‭ ‬مجموعة‭ ‬العمل‭ ‬هذه‭ ‬مسؤولية‭ ‬ضمان‭ ‬قيام‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬بتعزيز‭ ‬واستخدام‭ ‬الممارسات‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مقاصد‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬أهداف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الحليسي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بكوننا‭ ‬من‭ ‬الموقّعين‭ ‬والداعمين‭ ‬لمبادئ‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬والانضمام‭ ‬إلى‭ ‬المنظمات‭ ‬ذات‭ ‬الرؤية‭ ‬المماثلة‭ ‬والحريصة‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬التغييرات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭ ‬والمجتمع،‭ ‬لصالح‭ ‬المجتمع‭ ‬بأكمله‭. ‬ومن‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬دراية‭ ‬واضحة‭ ‬للقضايا‭ ‬والإجراءات‭ ‬المطلوبة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬العدالة‭ ‬والتنوع‭ ‬والشمول‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬مجموعتنا،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬انضمامنا‭ ‬إلى‭ ‬مبادئ‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬سيساعدنا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬موزة‭ ‬الشحي‭ ‬مديرة‭ ‬مكتب‭ ‬اتصال‭ ‬هيئة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمرأة‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نرحب‭ ‬بتوقيع‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭. ‬تُظهر‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بتعزيز‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬عملياته،‭ ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬مجموعة‭ ‬البنك‭ ‬بتنفيذ‭ ‬إطار‭ ‬مبادئ‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬ومواصلة‭ ‬رحلتها‭ ‬نحو‭ ‬بناء‭ ‬منظمة‭ ‬شاملة‭ ‬ومراعية‭ ‬للمساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‮»‬‭.‬