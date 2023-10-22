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إسرائيل تسلح المدنيين خشية اندلاع عنف داخلي بسبب حرب غزة

10/22/2023 11:25:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت السلطات الإسرائيلية إنها شكلت مئات الفرق الأمنية من المتطوعين في الأسبوعين الماضيين منذ اندلاع الحرب في غزة وإنها تسلحها تحسبا لوقوع اضطرابات بين اليهود والعرب بسبب الأحداث الجارية على الرغم مما وصفته الشرطة بأنه سلوك «مثالي» حتى الآن.
وقبضت الشرطة الإسرائيلية على عشرات المواطنين العرب للاشتباه في التحريض ودعم حركة «حماس»، استنادا إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووصف بعض محامي المقبوض عليهم هذه الإجراءات بأنها غير قانونية وتهدف إلى تكميم الأفواه المعارضة للحرب.
وقال المفوض العام للشرطة الاسرائيلية كوبي شبتاي إن هذه المراقبة مكنت الضباط من التصدي بشكل مسبق لأي اندلاع للعنف.
وأضاف شبتاي أمام لجنة مراجعة بالكنيست «السلوك مثالي هنا. لم تقع أي حوادث تقريبا في ظل التعامل مع كل هذه الأحداث الدقيقة على الصعيد المحلي وبصدى إعلامي أقل».
وتابع «نحن متأهبون ومستعدون لأي سيناريو».
واشار شبتاي إلى ان هذه الفرق الأمنية ستكون تابعة للشرطة.
وأردف «من الجيد أن يكون هناك الكثير من الفرق الأمنية والقوات، لكن يجب توخي الحذر في هذا الأمر. يجب فهم ما هو مسموح وما هو ممنوع».

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