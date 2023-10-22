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إسرائيليو تل أبيب فقدوا الثقة بـ المنظومة الأمنية ويشعرون بأنهم في خطر

10/22/2023 11:25:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) للوهلة الأولى، يبدو الوضع طبيعيا في تل أبيب، حيث يمارس بعض أبناء المدينة الرياضة من هرولة أو ركوب الدراجة الهوائية. لكن السكان يعربون عند الحديث معهم عن صدمتهم لشعورهم فجأة بأنهم «عرضة للخطر» وعن فقدان الثقة بـ «المنظومة الأمنية»، بعد أسبوعين على هجوم طوفان الأقصى غير المسبوق الذي شنته حركة حماس.
وتقول الخمسينية رافيت شتاين التي تعمل في مجال التأمين وهي تنزه كلبها وسط تل أبيب «لم يسبق لي أن شعرت بهذا المستوى من الضعف والخطر».
وتدوي مرارا في اليوم بأرجاء المدينة صفارات الإنذار من رشقات صاروخية تطلقها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة الواقع على بعد حوالي 60 كيلومترا إلى الجنوب.
وتضيف ربة العائلة «منذ الهجوم الرهيب يلازمني هاجس أن يعيدوا الكرة، لذا أحاول ممارسة نشاطات طبيعية مثل إخراج كلبي في نزهة».
وتؤكد انهم «نجحوا في جعلنا نشعر بأننا معرضون للخطر» من دون أن تذكر صراحة حركة حماس التي شنت كتائبها «عز الدين القسام» الهجوم الأقوى منذ النكبة.
وردت الدولة العبرية بقصف مركز متواصل على قطاع غزة وحشدت عشرات الآلاف من جنودها على حدوده استعدادا لعملية برية.
ويقول خبير البرمجة المعلوماتية عوفر كادوش البالغ 46 بعدما مارس رياضة الهرولة على الشاطئ الخالي رغم عطلة السبت اليهودية «فقدنا الثقة بمنظومتنا الأمنية. كيف لا؟».
ويضيف: «استعادة هذه الثقة ستحتاج إلى وقت طويل. بانتظار ذلك سأشتري سلاحا».
وأقر النواب الإسرائيليون إجراءات قانونية جديدة لتسليح المدنيين، وكشفت جلسة برلمانية، أنه منذ السابع من أكتوبر تقدم نحو 41 ألف إسرائيلي بطلب رخصة حيازة سلاح في مقابل ما معدله 38 ألفا سنويا.
كذلك يخالج شعور الخطر وانعدام الثقة ميشال حداد وهو فرنسي إسرائيلي يبلغ 63 عاما أتى من مرسيليا مطلع الثمانينات للإقامة في إسرائيل.
ويقول: «لطالما كنت يساريا ولم أفوت أي تظاهرة احتجاج على مشروع الإصلاح القضائي لحكومة» بنيامين نتنياهو، مضيفا: «لم أفكر قط أنه سيحل يوم أفكر فيه أن أحدا في عائلتي سيشتري سلاحا بغرض الحماية».
ويقول انه منذ السابع من أكتوبر تنام ابنته مع سكينين على الطاولة المجاورة لسريرها فضلا عن عصا بيسبول، ولا تتوقف عن التحقق من أن بابها موصد بإحكام وتراقب الشارع من شقتها في الطابق التاسع.
وقد اشترى سكان ألواحا خشبا لتدعيم أبواب مداخل شققهم ومنازلهم وعدم السماح بفتحها من الخارج.

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