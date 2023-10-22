واشنطن تجلي الطواقم غير الأساسية من سفارتها في العراق

واشنطن تجلي الطواقم غير الأساسية من سفارتها في العراق
التاريخ
10/22/2023 11:25:24 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أمرت الولايات المتحدة بإجلاء الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بغداد وقنصليتها في أربيل. وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية بأن ذلك «يعود إلى التهديدات الأمنية المتزايدة التي تطول طواقم الولايات المتحدة ومصالحها». ودعا الأميركيين إلى عدم التوجه إلى العراق.
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