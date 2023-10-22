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موسكو تسقط صواريخ أوكرانية استهدفت القرم وكييف مواقعنا حول مدينة أفدييفكا مازالت محمية

10/22/2023 11:25:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت القوات الروسية أنها أسقطت ثلاثة صواريخ أوكرانية استهدفت شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014، وتشكل باستمرار هدفا لضربات قوات كييف.
وأكد فلاديمير سالدو، المسؤول المعين من موسكو لقيادة هذه المنطقة المحتلة في جنوب أوكرانيا على تليغرام، أن «ثلاثة صواريخ معادية كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم أسقطت» في منطقة خيرسون.
وأضاف «تم إحباط استفزاز من إرهابيي نظام كييف».
وتسعى كييف منذ أسابيع عدة إلى نقل القتال إلى هذه المنطقة الاستراتيجية بالنسبة لروسيا.
وتؤدي شبه جزيرة القرم دورا استراتيجيا في العمليات العسكرية الروسية في إطار غزو أوكرانيا، سواء لناحية إمداد القوات الروسية في جنوب أوكرانيا أو تنفيذ ضربات صاروخية من البحر.
وتهدف القوات المسلحة الأوكرانية إلى تعطيل سلسلة التوريد الروسية وإنهاء السيطرة العسكرية الروسية على البحر الأسود.
من جهة اخرى، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن المواقع الأوكرانية حول مدينة أفدييفكا المتنازع عليها في الشرق، مازالت «محمية»، لكن الوضع «صعب» لأن القوات الروسية تشن هجمات عدة.
وأكد زيلينسكي في رسالته اليومية أن «منطقتي أفدييفكا ومارينكا صعبتان على نحو خاص. هجمات عديدة يشنها الروس. لكن مواقعنا محمية».
وتعرضت مدينة أفدييفكا الصناعية لهجمات مكثفة في الأسابيع الأخيرة شنتها القوات الروسية التي تحاول تطويقها.
وتحدث الجيش الأوكراني من جانبه عن «صد هجمات» خصوصا جوية حول أفدييفكا ومدن أخرى عدة في منطقة دونيتسك.
وتقع مدينة أفدييفكا على خط الجبهة منذ العام 2014، على بعد 13 كيلومترا من دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية. ودونيتسك عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه، وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضمه إلى روسيا قبل عام.
ومدينة أفدييفكا مبنية حول مصنع كبير لفحم الكوك، كان يعمل فيه نحو 4000 شخص، ومازالت تضم نحو 1600 نسمة، مقارنة بـ 30 ألف نسمة قبل الحرب، وفقا لبلديتها.

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