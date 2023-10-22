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قتلى في اشتباكات بين الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية

10/22/2023 11:25:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت مصادر أمنية لوكالة «رويترز» إن جنديين بالجيش العراقي ومقاتلين من قوات البشمركة الكردية قتلوا في اشتباك بين الجانبين بمنطقة جبلية بشمال العراق.
وأصيب ستة جنود عراقيين وخمسة من مقاتلي البشمركة.
وقالت مصادر صحية إن اثنين من الجنود العراقيين في حالة حرجة.
وأوضحت المصادر ان مقاتلي البشمركة الأكراد، من الحزب الديموقراطي الكردستاني الحاكم في كردستان العراق، حاولوا استعادة السيطرة على تلك المواقع مما أدى لاندلاع الاشتباكات.
وقالت مصادر عسكرية وقوات البشمركة إن الاشتباكات استمرت لنحو ساعتين قبل أن تهدأ عندما سعى قادة من الجانبين إلى نزع فتيل التوتر.
وأضافت المصادر ذاتها أن الجانبين ارسلا تعزيزات إلى المنطقة، واصفة الوضع بأنه «هش».
وكان مقاتلو حزب العمال الكردستاني قد أخلوا مواقعهم قرب مدينة مخمور السبت الماضي وسلموها إلى الجيش العراقي.
ومخمور منطقة جبلية تبعد نحو 70 كيلومترا جنوب شرقي الموصل و60 كيلومترا جنوب غربي أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

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