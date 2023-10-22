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الجيش السوداني يعلن استئناف مفاوضات السلام مع الدعم السريع في جدة 26 الجاري

10/22/2023 11:25:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الجيش السوداني استئناف مفاوضات السلام مع قوات الدعم السريع بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في 26 أكتوبر الجاري.
وقال نائب القائد العام للجيش السوداني الفريق أول شمس الدين كباشي، في كلمة أمام ضباط الجيش بقاعدة وادي سيدنا بمدينة أم درمان «تلقينا دعوة للذهاب إلى جدة لاستئناف المفاوضات».
وأضاف أن «وفدنا سيذهب إلى جدة وسيبدأ التفاوض يوم الخميس المقبل».
وكانت تقارير إعلامية سودانية قد أشارت إلى أن الوساطة السعودية ـ الأميركية حددت يوم 26 أكتوبر الجاري لاستئناف المفاوضات.
وعلقت مفاوضات جدة في شهر يوليو الماضي بسبب خلافات جوهرية بين مفاوضي الجيش السوداني و«الدعم السريع».
وترعى السعودية والولايات المتحدة منذ 6 مايو الماضي، محادثات بين الجانبين، أسفرت عن أول اتفاق في جدة للالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقعت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين الجانبين.
وقد أدت الاشتباكات بين الجيش و«الدعم السريع» إلى مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص وإصابة ما يزيد عن ستة آلاف آخرين، وذلك وفقا لإحصاءات وزارة الصحة السودانية.
ووفقا لمنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة فإن 5.8 ملايين سوداني فروا بسبب الحرب إلى مناطق أخرى بالسودان وإلى دول مجاورة.
وتقول الأمم المتحد إنها تسعى جاهدة للوصول إلى 18 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات في السودان لدرء كارثة إنسانية، وإن انعدام الأمن ونقص الدعم الدولي يعوق مسعاها.

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