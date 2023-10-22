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واشنطن لن نتردد في التحرك عسكريا إن توسع النزاع

10/22/2023 11:25:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن ان «هناك احتمالا لتصعيد الصراع في الشرق الأوسط بسبب أفعال وكلاء إيران». وأبدى بلينكن لقناة «إن بي سي» قلقه من إمكانية انتشار الأمراض في قطاع غزة بسبب استخدام مياه ملوثة غير صالحة للشرب. وخلال حديثه للقناة نفسها، أبدى وزير الخارجية الأميركي أمله في إطلاق سراح مزيد من «الرهائن» في قطاع غزة. ووجه بلينكن الشكر لحكومة قطر على لعبها دورا مهما للغاية في إطلاق سراح «رهينتين» أميركيتين.
وبعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» إرسال مزيد من التعزيزات وأنظمة الدفاع الجوية إلى الشرق الأوسط، جدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن التحذير من احتمال حدوث «تصعيد كبير» للهجمات على القوات والمواطنين الأميركيين في الشرق الأوسط.
وقال في تصريحات تلفزيونية لقناة «إيه بي سي» الأميركية امس: «نرى احتمالا لتصعيد كبير للهجمات على قواتنا ومواطنينا في أنحاء المنطقة»، مضيفا ان بلاده تحتفظ بحق الدفاع عن النفس و«لن تتردد في التحرك» عسكريا في حال «توسع» النزاع، وفق ما نقلت شبكة أي بي سي الأميركية.
وتوجه بالنصح لأي بلد أو مجموعة مسلحة تسعى إلى توسيع الصراع أو الاستفادة منه، بألا تفعل ذلك، في إشارة إلى ميليشيات مدعومة إيرانيا سواء في العراق أو لبنان وسورية. إلى ذلك، أكد أن واشنطن تركز حاليا على تزويد إسرائيل بما تحتاجه للدفاع عن نفسها. وأقر بأن الهجوم البري المرتقب لغزة قد يكون أكثر صعوبة بسبب الأنفاق التي بنتها حماس. وفي الوقت عينه، حث إسرائيل على تنفيذ عملياتها العسكرية في غزة بما يتسق مع القانون الدولي. ومع تنامي المخاوف من توسع نطاق الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، قال أوستن إن واشنطن سترسل المزيد من العتاد العسكري إلى الشرق الأوسط دعما لإسرائيل ولتعزيز الموقف الدفاعي للولايات المتحدة في المنطقة بعد «التصعيد الأخير من قبل إيران والقوى التي تعمل بالوكالة عنها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط».
وقال أوستن إن الولايات المتحدة سترسل المزيد من معدات الدفاع الجوي بما يشمل أنظمة (ثاد) المضادة للأهداف التي تحلق على ارتفاعات عالية وفرقا إضافية من أنظمة باتريوت للدفاع الجوي إلى الشرق الأوسط وستجهز المزيد من القوات. وتابع: «وضعت أخيرا عددا إضافيا من القوات في تأهب استعدادا للانتشار في إطار خطة طوارئ احترازية، من أجل زيادة جاهزيتها وقدرتها على الاستجابة بسرعة عند الحاجة».

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