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إسرائيل دمرت 42% من مباني غزة والعملية البرية لن تكون نزهة

10/22/2023 11:25:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كثفت إسرائيل قصفها وغاراتها على قطاع غزة تمهيدا للعملية البرية، بعد ان دمرت أكثر من 40% من مساكنه وقتلت وجرحت نحو 20 ألفا من سكانه منذ اطلقت هجومها ردا على عملية «طوفان الأقصى» المباغتة التي شنتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
خسائر فادحة
إلى ذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الجنرال دانيال هغاري «كثفنا هجماتنا وسنسلك المرحلة المقبلة من الحرب في ظروف أفضل للجيش».
لكن محللين يرون أن العملية البرية إن حصلت لن تكون نزهة، إذ سيكون على الجنود الإسرائيليين مواجهة حرب شوارع وشبكة أنفاق حماس التي تحتجز أيضا في القطاع أكثر من 212 أسيرا بحسب آخر حصيلة أعلنها الجيش الإسرائيلي أمس. وهذه أيضا ورقة تعقد العملية البرية اذ يزداد الضغط الشعبي على حكومة بنيامين نتنياهو للعمل على الأفراج عن الأسرى والمحتجزين. وزاد في إحراج الحكومة اليمينية المتطرفة ما أعلنته حركة حماس من ان الاحتلال رفض استلام رهينتين قررت اطلاق سراحهما لأسباب إنسانية.
وفي معرض حديثه عن الاستراتيجية الإسرائيلية، قال المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس في تصريحات لقناة «فوكس تي.في» التلفزيونية أمس إن الأمر يتعلق «بإضعاف حماس وإرهاقها وإزاحتها استعدادا للمرحلة التالية من عملياتنا العسكرية».
وأضاف «افتراضنا العملي هو أن حماس قد أعدت ساحة المعركة، وأن هناك أبعادا مختلفة للحرب في انتظارنا، وتحديدا الأنفاق، وأن حماس على الأقل في المرحلتين الأولى والمتوسطة سوف تقاتل وتلحق خسائر فادحة في صفوف (القوات الإسرائيلية)».
من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت «قد يتطلب الأمر عدة أشهر لكن في النهاية لن تكون هناك حركة حماس».
وأضاف في تصريح صحافي، أن «العملية البرية في غزة يجب أن تكون الأخيرة، وستستغرق شهرا أو شهرين أو ثلاثة».
تدمير أحياء باكملها
من جهتها، قالت الأمم المتحدة أمس، إن ما لا يقل عن 42 % من جميع الوحدات السكنية في قطاع غزة تعرضت للتدمير أو الأضرار جراء الغارات الإسرائيلية التي تدخل اليوم يومها السابع عشر. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان نقلته وكالة أنباء (شينخوا)، بتدمير 15100 وحدة سكنية، وجعل 10656 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.
وأوضح البيان أن 139 ألف وحدة سكنية أخرى تعرضت لأضرار طفيفة إلى متوسطة، لافتا إلى تدمير أحياء بأكملها، خاصة في بيت حانون وبيت لاهيا والشجاعية، والمنطقة الواقعة بين غزة ومخيم الشاطئ للاجئين، وعبسان الكبيرة في خان يونس.
وأبرز البيان اعلان وزارة الصحة أن 62% من القتلى هم من الأطفال والنساء. وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة القتلى أمس إلى أكثر من 4651 شهيدا، بينهم نحو 1873 طفلا، و1023 سيدة، و187 مسنا بالإضافة إلى 14245 مواطنا أصيبوا بجروح مختلفة.
التواطؤ مع منظمات إرهابية
وجددت إسرائيل تهديد الفلسطينيين الباقين في شمال القطاع داعية اياهم للتوجه إلى جنوب القطاع. واعتبر التحذير أن من يظل في مكانه قد يتم تحديد هويته على أنه متعاطف مع «منظمة إرهابية».
ووصل التحذير على منشورات وعليها شعار الجيش الإسرائيلي وعبر الهواتف المحمولة ورسائل صوتية في أنحاء قطاع غزة.
وذكر المنشور «تحذير عاجل لسكان غزة. وجودكم إلى الشمال من وادي غزة يعرض حياتكم للخطر. من يختار عدم مغادرة شمال غزة إلى الجنوب من وادي غزة قد يتم تحديده على أنه متواطئ في منظمة إرهابية».
ورغم إنذار سكان الشمال بالمغادرة نحو الجنوب، يطال القصف الإسرائيلي بانتظام مناطق جنوبية، فيما يعتقد أن مئات آلاف المدنيين لايزالون في مدينة غزة ومحيطها، غير راغبين أو قادرين على المغادرة.
في رفح بجنوب القطاع، نشرت صور مروعة لجثث أفراد عائلات كاملة قتلت في القصف. وشوهد فلسطيني يحمل بين ذراعيه جثة طفله لفت بقماش أبيض في أحد الشوارع.
وفي الضفة الغربية، اعترف الجيش الإسرائيلي بأن طائراته قصفت مسجد في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة أمس، زاعمة أن مسلحين كانوا يستخدمونه للتخطيط لهجمات.
وفي سياق رد الفصائل على العدوان، اعلنت كتائب القسام أنها أوقعت قوة اسرائيلية في كمين شرق خان يونس. وقالت: مجاهدونا التحموا مع القوة المقتحمة ودمروا جرافتين ودبابة وأجبروا العدو على الانسحاب.
واعترفت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 4 جنود بينهم حالات حرجة في اشتباكات قرب كيسوفيم في مجمع أشكول شرق خان يونس.
كما، اعترف الجيش الإسرائيلي بأن دبابة تابعة له أطلقت نيرانها وأصابت موقعا مصريا قرب الحدود في كرم أبوسالم. وقال انه عن طريق الخطأ وقدم اعتذاره للجانب المصري.
من جهته قال المتحدث العسكري المصري انه خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية، وقد أبدى الجانب الإسرائيلي أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه، وجار التحقيق في ملابسات الواقعة.
إلى ذلك، عبرت أمس ثاني قافلة مساعدات إلى القطاع هي عبارة عن 17 شاحنة دخلت أمس من الجانب المصري لمنفذ رفح الحدودي نحو غزة، تحت إشراف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقالت (أونروا) ومصدر مصري لوكالة «فرانس برس» إن ست شاحنات محملة بالوقود دخلت إلى قطاع غزة لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات.

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