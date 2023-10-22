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محمد بن سلمان ضرورة بذل الجهود الممكنة لتلافي التداعيات الخطيرة للتصعيد في غزة

10/22/2023 11:25:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في الرياض مع السيناتور الأميركي ليندسي غراهام التصعيد العسكري الذي يشهده قطاع غزة حاليا.
وأكد ولي العهد السعودي خلال الاجتماع ضرورة بذل جميع الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
وشدد على أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
كما استعرض الأمير محمد بن سلمان والسيناتور غراهام، علاقات الصداقة بين البلدين، وعددا من المسائل محل الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة بالرياض، أمس رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول.
وقالت وكالة «واس» في بيان أن الجانبين عقدا اجتماعا موسعا وجلسة مباحثات رسمية.
وقد شهد ولي العهد السعودي ورئيس كوريا الجنوبية مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين، شملت:
٭ أولا: مشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية.
٭ ثانيا: مبادرة واحة الهيدروجين للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والنظيف.
٭ ثالثا: اتفاقية بين البلدين بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات الـسفـر الـديـبـلومـاسية والخاصة والرسمية.
٭ رابعا: تنفيذ برنامج تعاون إحصائي مشترك بين الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة وهيئة الإحصاء الكورية.
٭ خامسا: مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة ووزارة سلامة الغذاء والدواء في جمهورية كوريا للتعاون في مجالات الغذاء والمنتجات الطبية الجنوبية.

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