أفراح العبيد

أفراح العبيد
التاريخ
10/22/2023 11:25:08 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفل عادل جاسم العبيد بزواج ابنه صالح بحضور جـمع من الشخصيات والأهـــــــــل والأصـــدقاء الذيـــن قدموا المباركة والتهاني بالمـــــناسبة السعيدة.
ألف مبروك.
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