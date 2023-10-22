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أفراح العبيد

10/22/2023 11:25:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفل عادل جاسم العبيد بزواج ابنه صالح بحضور جـمع من الشخصيات والأهـــــــــل والأصـــدقاء الذيـــن قدموا المباركة والتهاني بالمـــــناسبة السعيدة.
ألف مبروك.

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