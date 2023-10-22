السعادة في القناعة

إن مفاهيم السعادة عند الناس مختلفة، وكل منهم يراها بالطريقة أو بالأسلوب الذي يناسب أهواءه وطموحاته. ولو دققنا في تصرفات البعض لشعرنا بالدهشة وربما بالصدمة، فبالرغم من امتلاكهم لكل شيء من صحة ومال وأولاد، إلا أنهم يصنفون أنفسهم غير سعداء وغير راضين عن حياتهم، سبحان الله!وهناك أشخاص وظائفهم ومراكزهم وشهادتهم العلمية جيدة وتراهم ينظرون لمن هو أقل منهم ويحسدونه على حياته أو محبة الناس له، فهذه السلوكيات والأمزجة التي يكتسبها البعض أو ينشأ ويتربى عليها تجعلهم يعيشون في تشويش وقلق وضيق، متناسين وغير مكترثين لما أنعم الله به عليهم من نعم، والأمر الأصعب والأدهى هو ما يقع فيه الكثيرون بالنظر لمن هو أغنى منهم في المال أو الجاه والأملاك، ومنهم من يظل طوال حياته في حالة أنه يتمنى أن يصل إلى هذا المستوى وهذه المكانة.وهناك من لا يقفون عند التمني، ولكن يقدمون على المغامرة والمخاطرة، فيقوم مثلا بشراء سيارة فارهة سعرها مرتفع جدا فوق طاقته ويحمل نفسه الأقساط لسنوات عدة ولا يتبقى من راتبه إلا الشيء القليل الذي لا يفي بحوائجه ومتطلباته، فيقصر في حق نفسه وفي أهله، ويشعر بأنه غير سعيد، لأنه لبس ثوبا ليس بثوبه. وهناك من يقوم ببناء منزله بتكاليف باهظة ويحمل نفسه وأفراد عائلته الديون الضخمة، ويبقى أسيرا للبنوك طوال حياته، لأنه بالغ كثيرا في البنيان مقلدا لغيره وهو يعي ويعرف تماما أنه غير قادر على هذا الشيء.إن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق بمختلف كائناته وبكافة تفاصيله خلق معه الحكمة التي شملت الكواكب والحيوان والسموات والأرض والنبات والإنسان والحياة والموت والصحة والمرض والقضاء والقدر، فالشخص العاقل والمدرك للأمور يرضى بما كتب الله له ويقنع بما أعطاه وميزه عن غيره سواء بالكثير أو القليل.القناعة هي تلك الصفة والعامل الأساسي في استيعابنا للأوضاع وعدم القفز على الواقع، فمن قنع بما كتب الله له عاش سعيدا وراضيا طوال حياته، وهذا ليس معناه ألا نطمح أو نسعى أو نحسن من أوضاعنا، بل نعمل ونجتهد ولكن لا نحمل النفس فوق طاقتها، حتى لا نشعر بأننا غير سعداء وبائسين، والحزن أصبح مصاحبا وملازما لنا، فالقناعة هي الأساس وهي التي تجلب لك السعادة وتجعلك متصالحا مع نفسك ومع من هم حولك.

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