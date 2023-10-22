ارحموا مرضى السرطان

Y_ALotaibii

من قبل أصاب أمي، رحمها الله، سرطان... وأعلم علم اليقين مشاعر كل من يصيبه هذا المرض الخبيث..والآن يتكرر المرض مع خالتي، فهذا قضاء الله وقدره ولا اعتراض على أقداره، ولكن ما أزعجني رغم هذه السنوات الطويلة أن روتين التحاليل والأشعة نفسه لم يتغير، وربما اصبحت بحال أسوأ وأعقد.روتين مقيت 4 أشهر من دون علاج ولا جدوى... من موعد أشعة إلى تحاليل إلى خزعات ومن دون البدء بالعلاج!وكل تحليل يطلبون العودة للمستوصف لتسجيلها في الكمبيوتر ومن ثم 12 يوما لتأخذ موعدا مع الطبيب.. مع انتظار ساعتين وثلاث!وبعد طول انتظار تدخل عليه ليخبرها بأن التحليل للخزعة خاطئ في مكان آخر.. وبنفس الإجراءات والروتين ليحولها إلى الرازي ومن ثم يحولها إلى مكي جمعة إلى مركز بدرية إلى بهبهاني ولم يعملوا لها الخزعة!حتى وجدت بعد معاناة طويلة واسطة، طبيبا ذا خلق توسط لها عند صديقه دكتور في المستشفى العسكري، ليعملوا لها خزعة وبعد شهرين تحولت إلى مكي جمعة لنجد إهمالا اكثر مما سبق! مواعيد طويلة استمرت أكثر من شهرين.حتى أعطاها الدكتور موعدا لعمل الكيماوي من دون اهتمام ولا شرح ولا المحاولة في التخفيف من نفسية المريض! جميعنا نعلم أن جميع الأمراض تكون العلاج في المقام الأول نفسيا قبل ان يكون عضويا!حتى أصرت لتعمل إجراءات سفرها إلى الخارج ومرارة الغربة والبعد عن وطنها وأهلها!اتمنى من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ووزير الصحة والمسؤولين.. تسهيل إجراءات المستشفيات للمرضى وتوجيه الاطباء للاهتمام بمرضى السرطان وعدم التباطؤ في المواعيد والتحاليل والأشعة والخزعة.. وان كان في علاج يراعي الدكتور نفسيه المريض ويشرح له جميع الأمور حتى يكون على بينة ويرتاح!فجميعنا يعلم أن هذه الأمراض قد اصابت كثيرا من الناس، فالمماطلة في الإجراءات وإهمالها تتسبب في مضاعفة المرض ويصعب علاجه!اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافي مرضانا وجميع مرضى المسلمين.