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حق قديم.. ووطن مسلوب

10/22/2023 11:25:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) معكم دائما سنبقى وأبدا.. معكم دائما سنبقى يا فلسطين، يا أيتها العشق الحقيقي لكل نفس سوية ولكل عربي أصيل، يا صاحبة شعب الجبارين، ذلك الشعب الذي لا ينحني حتى مع الموت والجبروت ولا عزاء للمتخاذلين ولا المرجفين.
فلسطين يامن جبرتِ ضعفنا وسترتِ عوراتنا ورفعتِ رؤوسنا، فأنت تاج للعرب ومرد للكرامة، وانتِ القضية التي يستحيل أن تغفو أبدا وفي كل يوم تقلقين أعين النائمين.
فلسطين أنت وجهتنا، فلسطين أنت موطننا، تنحني الكلمات كي تتكلم فتعجز، لكن صدورنا تهتف باسمك وتبكي لأجلك وتحمل لك كل الحب والدعوات، فأنت بالقلب دوما وليس يوما، وكأن ترابك يسري في عروقنا يا فلسطين، وكأن القلب لم يحمل يوما سوى حبك العظيم.
فلا توجد كلمات قادرة على أن تمنح البطولة حقها أو تكلل رجالك بطوق الياسمين، فالمقاومة الفلسطينية قالت كل شيء ولم يتبق من الكلام إلا الفتات، وقد أرسلتم رسالتكم في كل الاتجاهات.
لن يلوثكم شيء ولم تستسلموا أو تعلنوا أبدا عدم الثبات، صامدين كسرتم أكبر جدار للخوف منذ عشرات السنوات.
أنت لست وطنا لشعبك فقط بل أنت قلوبنا وهواؤنا الذي نتنفس، لذلك قلوبنا لك تهفو دائما والعيون لك تدمع، أنت وطن للأسياد يا فلسطين وفي كل يوم يولد لك شهيد.
تعز على قلوبنا كل آه تخرج منك، وتعز على قلوبنا كل حبة رمال من أرضك الطاهرة، نعلم علم اليقين يا فلسطين أن العدو الصهيوني في قتاله ضدكم لا يدافع عن قضية حق له، ولا يدافع عن وطن مسلوب منه، ولا يدافع عن دين، فكيف تكون به تضحية، وشجاعة؟!
بعكسك يا فلسطين، يا من تقاتلين من أجل أرضك، ومدرستك، وبيتك، ومدينتك التي اغتصبها منك اليهود.
تقاتلين من أجل قضيتك والتي هي حق مكتسب.. حق قديم، وطن مسلوب وحرية مسلوبة.
تقاتلين من أجل كرامة سلبت وأرواح شعبك التي أزهقت، تقاتلين من أجل شعبك وأطفالك وأمهاتك وأبنائك وإخوانك وأخواتك.
تقاتلين من أجل مقدساتك، فثالث الحرمين هو المسجد الأقصى، مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالفلسطينيون لهم مقوماتهم، وأركانهم المنطقية والدينية.
فلذلك أنت قد كسرت كل الحواجز الصعبة لتصلي إلى هذه القوة الجبارة، والتي لاتزال تعطي بسخاء في أرض المعركة وأصعبها.
اللهم احفظ روح كل مقاوم في فلسطين وارزقه السكينة والنصر، والثبات على الإيمان في أوج المصائب والمجازر.

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