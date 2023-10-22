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كلمات تزلزل الظالمين

10/22/2023 11:25:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ساحة القتال الدائر اليوم حولنا جولة للباطل على الحق، فيحاول الباطل استباحة الأرواح صغيرها وكبيرها، بريئها وغافلها، كما يقدم على هدم المعمار، وتأكيد الدمار، كما يستهدف بالقتل حتى المرضى في مستشفى مسالم، وشارع دمره ظالم، والنتيجة خلط للأوراق ومـــحاولة إلصاق التهمة بالضحية.
إن الأمة بكل أطيافها تتحسر على هذا المشهد بدعوات مسالمة تجاه رب العباد جميعها تدعو بإزالة هذه «الغمة» حيث قتل الأرواح البريئة وارتفاع معدل حصيلتها خلال أيامها الأخيرة، رغبة في مزيد من العبث بتقسيم مناطقنا حسب مصالحهم ورسم الحزن على وجوه المسالمين فيها بتشريدهم في الدول المجاورة إمعانا في جرائمهم؟!
ولا نملك نحن أهل الأديان السماوية الثلاثة إلى الدعاء إلى خالق العباد لدفع هذا البلاء والوباء المستشري. ندعو ونحن موقنون بالإجابة من رب العباد أن يرفع الظلم عن المظلومين كافة، ولا يسعنا سوى ترديد كلماته (حسبنا الله ونعم الوكيل) على كل من خطط ونفذ، وتابع بخبثه ما يدور في ساحات الأقصى وما حوله منذ سنوات وقرون، وأعوام لبلوغ الهدف الخبيث، وذلك على جثث المغدورين، ودموع المظلومين، وحيرة المسالمين، أفردا وجماعات.
على العالم أن يكبح جماح وعنف هؤلاء المعتدين والعمل على وقف محاولة السيطرة الخبيثة على أصحاب الأرض والحق المسالمين وتركيع أهلها بالغدر والقوة الظالمة في محاولة للسيطرة، كما هو مرسوم لهم، وعلى رغم أن البعض يتناسى كلمات الخالق العظيم:- (بسم الله الرحمن الرحيم: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم). هذه الكلمات تزلزل الأرض وجبالها تحت أقدام الظالمين ليكونوا عبرة لمن بعدهم، كما كان من قبلهم.
فاللهم شتت جمعهم وخرب خططهم واكسر بأسهم ورد عدوانهم، آمين يا رب العالمين، عاجلا غير آجل، بقوة لا ترد.

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