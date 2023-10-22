كلمات تزلزل الظالمين

(MENAFN
- Al-Anbaa) ساحة القتال الدائر اليوم حولنا جولة للباطل على الحق، فيحاول الباطل استباحة الأرواح صغيرها وكبيرها، بريئها وغافلها، كما يقدم على هدم المعمار، وتأكيد الدمار، كما يستهدف بالقتل حتى المرضى في مستشفى مسالم، وشارع دمره ظالم، والنتيجة خلط للأوراق ومـــحاولة إلصاق التهمة بالضحية.
إن الأمة بكل أطيافها تتحسر على هذا المشهد بدعوات مسالمة تجاه رب العباد جميعها تدعو بإزالة هذه «الغمة» حيث قتل الأرواح البريئة وارتفاع معدل حصيلتها خلال أيامها الأخيرة، رغبة في مزيد من العبث بتقسيم مناطقنا حسب مصالحهم ورسم الحزن على وجوه المسالمين فيها بتشريدهم في الدول المجاورة إمعانا في جرائمهم؟!
ولا نملك نحن أهل الأديان السماوية الثلاثة إلى الدعاء إلى خالق العباد لدفع هذا البلاء والوباء المستشري. ندعو ونحن موقنون بالإجابة من رب العباد أن يرفع الظلم عن المظلومين كافة، ولا يسعنا سوى ترديد كلماته (حسبنا الله ونعم الوكيل) على كل من خطط ونفذ، وتابع بخبثه ما يدور في ساحات الأقصى وما حوله منذ سنوات وقرون، وأعوام لبلوغ الهدف الخبيث، وذلك على جثث المغدورين، ودموع المظلومين، وحيرة المسالمين، أفردا وجماعات.
على العالم أن يكبح جماح وعنف هؤلاء المعتدين والعمل على وقف محاولة السيطرة الخبيثة على أصحاب الأرض والحق المسالمين وتركيع أهلها بالغدر والقوة الظالمة في محاولة للسيطرة، كما هو مرسوم لهم، وعلى رغم أن البعض يتناسى كلمات الخالق العظيم:- (بسم الله الرحمن الرحيم: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم). هذه الكلمات تزلزل الأرض وجبالها تحت أقدام الظالمين ليكونوا عبرة لمن بعدهم، كما كان من قبلهم.
فاللهم شتت جمعهم وخرب خططهم واكسر بأسهم ورد عدوانهم، آمين يا رب العالمين، عاجلا غير آجل، بقوة لا ترد.
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