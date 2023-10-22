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معنى الكلمة.. معنى فلسطين

10/22/2023 11:25:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) [email protected]
وصلت الأردن في شتاء يوم قارس، لم أكن أعرف كيف أتعامل مع هذه الغربة التي تبدأ منذ وصولي، ولا أعلم إلى أين منتهاها، في الأيام الأولى لمحاضراتي الجامعية، سألت الدكتورة التي تعطينا مادة «حقوق الإنسان» إذا كان أحد من الطلبة الحاضرين يحمل جوازا «اسرائيليا»، رفع أحدهم يديه، كان فلسطينيا بالطبع، استغربت كثيرا وتعجبت، لم أكن أعلم أن الكيان الغاصب بدأ بإصدار جوازات سفر تحمل اسم كيانهم اللقيط، ويا سبحان الله كيف تجتمع الخطوب.
أول مشهد سياحي أزوره وقتها كان «شارع الستين» حين أخبرني أحد الأصدقاء بأنه المكان الذي يطل على فلسطين تحديدا نابلس وجبال الخليل وبعد فصل واحد كنت سآخذ ماده اختيارية اسمها «التربية الوطنية» كان يجب علي أن أختار موضوعا معينا وأكتب عنه لنقدمه للدكتور نهاية الفصل، ذهبت إلى مكتبة الجامعة لأجمع مصادري عن الموضوع، كان في ذهني أن أكتب أي شيء أجده صالحا للتقديم ويتعلق بفلسطين وعندما وقعت يداي على مسودات وكتب نام التراب عليها طويلا تتكلم عن الفلسطيني عبدالقادر الحسيني (1908-1938) وعن نضاله وعن طريقة استشهاده التي تكشف لقارئ أحداثها العمالة التي طالت الكثير من الجهات التي نشعر أنها يجب أن تقدم الكثير للقضية الفلسطينية، لا يمكن أن أصف حجم الحزن والخيبة حين سقطت يداي على هذه الكتب والوثائق، داخلني شعور سريع كردة فعل، يجب أن أكتب عملا روائيا عن هذه الشخصية لما حصل لها من ظلم وتخاذل ونسيان، لا أعلم لماذا لجأت إلى الأدب كوسيلة للتعبير عن الغضب، كانت كل هذه الأسباب التي قدمتها سببا في أن أعتقد أنني لست طالبا مبتعثا للدراسة بل طالبا مبتعثا لأكون قريبا من الأرض المقدسة التي طالها الاحتلال، لأشعر أن أرض ناجي العلي ومحمود درويش وغسان كنفاني عصية على الكافرين ذليلة على المؤمنين، كل هذه الأسباب جعلتني أشعر أنني ولدت في زمن لا أنتمي إليه، أنني قريب من فلسطين ومن القضية الفلسطينية، وها هي الفرصة المواتية تأتي أمامي لأعبر عن غضبي الذي ولد معي وتعلمته في مدارسنا ومناهجنا الحكومية في الكويت ضد الصهاينة، والفرصة كانت عام 2017م عندما أعلن ترامب أن القدس عاصمة ما يسمى «اسرائيل» حينها خرجنا مظاهرات في الجامعة نندد بقرارات ترامب ولأن القوى الطلابية في الجامعة دائما ما تكون كلمتها مسموعة لدى كل المسؤولين وحتى قادات الشعوب، خرجنا إلى الشوارع أيضا، وقتها أمرت الحكومة الأردنية بتغيير اسم الشارع الذي خرجنا إليه إلى اسم «القدس عربية» وها هي الأيام تمضي مثلما ترون، لتعود الغصة واللوعة على أهل فلسطين ولكن هذه المرة بظروف مختلفه، فأنا الآن أحمل شهادة جامعية وأزاول مهنتي في بلدي ولدي الآن بنت جميلة، لكن لاشيء يتغير في فلسطين.
فالتربة مازالت حمراء قانية، الطفل هناك ليس سوى خبرا في صورة أشلاء، وزوايا الجدران العتيقة معلقة عليها أصواتا هشة، الملائكة تنزل، وأرواح تصعد، يستغرب الموت كيف يخطف صاحبها، شجرة الزيتون لا تكبر، والتين هناك مر لا يستساغ.
في بلدي كل شيء يتغير.. في فلسطين لاشيء هنالك يكبر!!

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