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هل نحن مستعدون؟

10/22/2023 11:25:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) @ghunaimalzu3by
نحمد الله جل وعلا على القيادة الحكيمة التي رزق الله بها بلدنا الكريم وتعمل كل ما في وسعها لحماية وطننا الصغير من ويلات الحروب والنزاعات الإقليمية التي بدأ شررها يتطاير وتكاد تنفجر لتصبح حروبا واسعة تغطي الشرق الأوسط كله.
الوضع حاليا في إسرائيل انه يقودها جنرالات الجيش بعد أن أزاحوا القيادة السياسية جانبا وتركوا لها دور تمثيل القيادة ظاهريا، بينما في الواقع هم الذين يديرون كل تفاصيل الحكم والقيادة في ذلك الكيان الصهيوني المغتصب.
من هم هؤلاء الجنرالات الذين يحكمون إسرائيل حاليا؟ هم ضباط الجيش الصغار الذين كانوا يكسرون عظام أطفال الحجارة قبل 20 سنة كبروا وأصبحوا جنرالات. فلكم أن تتصوروا مدى الشر والغضب داخلهم تجاه العرب والفلسطينيين وإلى أي مدى سيذهبون في حربهم الحالية على غزة، وهل سيكتفون بغزة فقط؟ لم يفصحوا عن نواياهم وتفاصيل ما سيفعلونه في غزة، فقط يكررون جملة لا غيرها وهي القضاء على حماس.
لكن هناك مؤشرات مقلقة وتبعث رسائل على ماهية (الجرائم) التي سيرتكبونها حال دخولهم غزة، تلك المؤشرات هي إرسال الدول الغربية لرعاياها بمغادرة المنطقة وعدم التوجه للشرق الأوسط في الفترة القادمة، وأكثر من ذلك إرسالها لسفن وطائرات لإجلاء مواطنيها من كل أنحاء إسرائيل فورا وبصورة عاجلة وآخرها كانت اليابان قبل يومين أرسلت عدة طائرات لإجلاء رعاياها فورا.
‏الدول الغربية مخابراتها تسمع دبيب النمل على الأرض، لذلك هناك مؤشرات على صدق الرواية التي تقول كان هناك تنسيق بين دولة إقليمية والحزب التابع لها مع حماس في هجوم 7 أكتوبر.
‏أحد المؤشرات التي ترجح هذه الرواية تحرك الأساطيل الغربية بحجة (عدم استغلال طرف إقليمي) لما حدث.
‏يعني الرواية صحيحة، لكنها فشلت بسبب تسرب تفاصيلها وتدخل قوى عظمى بكل قوتها. الآن هذا الاحتمال مازال واردا في حالة دخول إسرائيل غزة برا ومحاولة احتلالها. وإسرائيل صرحت مرارا بأنها لن تكتفي بالرد على الهجمات على حدودها الشمالية، بل ذهبت أبعد من ذلك، وذكرت دولة إقليمية جارة بالاسم وأنها ستشن حربا ضروسا عليها ان شاركت بالحرب.
نقطة أخيرة: كثرت التحليلات والشائعات، لكننا، ولله الحمد، نحظى بقيادة حكيمة ستقوم بإذن الله بكل ما يلزم لحماية هذا الوطن وتجنيبه كل أضرار الحروب والمشاكل الدولية.

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